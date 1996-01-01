Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
«Учебный центр Ильдар студио»
Автономная некоммерческая организация, творческий партнер L'Oreal Professionnel
Базовый курс парикмахерского искусства и эстетики:
1 курс - парикмахер 3-4 разряда. Срок обучения 11 месяцев. 1300 академических часов, из них 800 часов практических занятий - на клиентах.
В программе: технология парикмахерских работ, колористика, спец.рисунок, строение волос, женские и мужские виды работ, окраска, прически из длинных волос, техники перманента, визаж, психология и профессиональная этика, тренинги по продажам, тренинги по сервису в салоне красоты.
По окончании курса по результатам квалификационного экзамена выдается российский диплом парикмахера 3-4 разряда.
2 курс - парикмахер 4-5 разряда. Срок обучения 1,5 месяца. 280 академических часов.
В программе: современные тенденции и направления в мужских и женских стрижках, модные техники окрашивания волос, новейшие техники перманента, основы композиционного построения и выполнения причесок из длинных волос, креативные укладки на все случаи жизни, визаж.
По окончании курса по результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство парикмахера 4-5 разряда.
3 курс - парикмахер-модельер. Срок обучения 6 месяцев (без отрыва от производства). 480 академических часов.
В программе: модные тенденции в мужских и женских стрижках, новейшие техники выполнения стрижек, цветовой дизайн, визаж (повседневный, подиумный, свадебный, омолаживающий, мужской, фантазийный), креативные и подиумные стрижки, новые виды накруток под перманент, дизайн причесок из длинных волос (коммерческие и подиумные), конкурсные виды работ, стилистика.
По окончании выдается российский диплом парикмахера-модельера и свидетельство парикмахера 5 разряда.
Выпускникам содействуем в трудоустройстве. На период обучения студентам предоставляются все расходные материалы.
Выпускникам УЦ предоставляется скидка 50% на дальнейшее обучение в студии «L'Оreal Professionnel».
Курс "Маникюрша", срок обучения 1 месяц. По результатам квалификационного экзамена выдается диплом маникюрши 2 разряда.
Курс "Педикюрша", срок обучения 1 месяц. По результатам квалификационного экзамена выдается диплом педикюрши 2 разряда.
Специальные курсы и семинары для парикмахеров-профессионалов
Курс «Женские стрижки», 5 дней. Сочетание системы моделирования и техник стрижек, которые позволяют создавать индивидуальный имидж для клиентов салона красоты. Работа с волосами различной текстуры и длины.
Курс «Мужские стрижки», 4 дня. Четыре основные формы. Все стрижки адаптированы для предложения в салонах красоты. Классические техники стрижек. Новейшие нюансы и идеи мужских стрижек.
Творческий блок - 3 дня. Креативный показ современных женских стрижек в сочетании с эксклюзивными техниками окрасок и укладок волос.
Курс «Окраски». Профессиональная линия «L'Оreal Professionnel», 5 дней. Фундаментальные знания, необходимые для успешной работы с цветом. Основы построения цветового дизайна одной из самых прибыльных и креативных услуг в салоне красоты.
Курс «Прически из длинных волос», 5 дней. Вершина парикмахерского мастерства. Демонстрация и подробная отработка основных элементов в прическе: всех видов плетения, жгутов, валиков, узлов и локонов.
Курс «Укладки», 3 дня. Показ креативных укладок на все случаи жизни, вечерние и праздничные укладки. Показ и отработка коммерческих укладок на короткие, средние и длинные волосы, применимые в салонах красоты.
Курс «Визаж», 5 дней. Интенсивное творческое обучение на профессиональной косметике De Klie.
Курс «Администратор салона красоты», 5 дней. Интенсивный курс по программе М.Кузнецова. В программу входят: психология общения с клиентами, прием посетителей, телефонное мастерство, деловой этикет, имидж, планирование рабочего времени.
Наш адрес: г.Владивосток, ул.Мельниковская, 101, 2 этаж. Телефон/факс: (4232) 45-35-04, 45-34-80.
E-mail: ildar-studio@yandex.ru
www.ildar-studio.ru
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Жители побережья оказались вне закона