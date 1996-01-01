Дальневосточный филиал Санкт-Петербургской академии управления и экономики

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки серия А № 268519 от 28.04.2007 года, рег. № 8882 Государственная аккредитация Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки рег. № 2067 от 24.08.2005 года

ПРИГЛАШАЕТ ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ

Выдается диплом о высшем профессиональном образовании государственного образца. Условия приема: принимаются лица, имеющие среднее (полное) общее, среднее профессиональное, высшее образование. Вступительные испытания проводятся в форме тестирования по математике, русскому языку и литературе. Принимаем студентов переводом из других вузов. Предоставляется отсрочка от армии.

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

По очной форме обучения на базе среднего (полного) общего образования 5 лет. По заочной форме обучения: на базе среднего (полного) общего образования 6 лет; на базе среднего профессионального - 3,5 года; на базе высшего профессионального образования 3 года.

Предлагается международная программа МВА «Стратегическое управление предприятием (Master of Business Administration/ MBA)»

Адрес приемной комиссии: 692880, г. Фокино, Приморского края, ул. Мищенко, д. 2,

тел.: (42339) 22248; 27037; e-mail dvfil@mail.ru