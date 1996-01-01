Врач – это звучит гордо

Владивостокский Государственный медицинский университет – единственный вуз в Приморье, дающее высшее медицинское образование. Если вы выбрали профессию врача, то вам к нам. Если вы хотите стать клиническим психологом или социальным работником с медицинскими навыками, то вам опять таки дорога в ВГМУ. В этих же стенах вы сможете стать стоматологом и фармацевтом, а для тех, кому по душе медсестринское дело – тоже есть специальный факультет.

В новом, 2008 году Владивостокскому государственному медицинскому университету

Исполняется 50 лет. Как вуз готовится к этой дате, какие возможности и перспективы предоставляет он своим абитуриентам и студентам – рассказывает ректор ВГМА Валентин ШУМАТОВ.

Любой образовательный процесс основан на трех составляющих: профессорско-преподавательском составе, методических разработках и материально-технической базе.

Профессорско–преподавательский состав - гордость университета, насчитывает 520 человек, из них 85 докторов наук и профессоров, 281 кандидатов медицинских наук, 4 заслуженных деятеля науки РФ, 6 Академиков РАЕН, 2 академика РАМН, 40 академиков других общественных академий, 23 заслуженных врача РФ.

Клиническая база Университета тоже впечатляет: из 63 кафедр университета 35 клинических кафедр и курсов. Сегодня запланировано организовать консультативно-диагностическую поликлинику, где прием будут вести высококвалифицированные профессора, доценты и ассистенты будут вести прием жителей города и края и, прежде всего, наших студентов. Есть у вуза собственная стоматологическая клиника, мы будем ее расширять, что необходимо для стоматологического факультета.

Что касается материально-технической базы - уже сегодня проводится глобальная реконструкция трех учебных зданий университета. В полном разгаре ремонт общежитий - от смены проводки, окон, дверей и сантехники до сдачи «под ключ», будем заселять абитуриентов в хорошие условия.

Запланировано строительство новой медицинской библиотеки, которая объединит все фонды нескольких ныне существующих библиотек Медуниверситета и будет обеспечена электронным каталогом и системой поиска любой специальной и учебной медицинской литературы.

Все корпуса и подразделения Университета сейчас объединяют в единую сеть оптоволоконным кабелем, что увеличит общую информационную мобильность. Уже проводится укрепление компьютерной базы, переоснащение шести компьютерных классов, где наши студенты будут проходить рубежно-этапный контроль (раньше это называлось коллоквиумы и зачеты) по самым разным предметам. Откроются новые перспективы и в дистанционном обучении. Каждый студент будет иметь свое электронное «портфолио», где будут собраны все его достижения и оценки, при желании с ним могут ознакомиться и родители.

Вся клинико-образовательная работа медицинского университета координируется национальным приоритетным проектом «Здоровье». Мы уже готовим специалистов такого профиля, который в проекте заявлен как самый необходимый, например врача общей практики, участковых терапевтов, а также по профилю «материнство и детство». Специализированный Центр высоких технологий травматологии и ортопедии по рекомендации Министерства здравоохранения будет построен во Владивостоке именно с условием, что там будет базироваться кафедра травматологии и ортопедии ВГМУ. Этот центр будет обслуживать пациентов всего Дальнего Востока, а работать там будут в основном наши выпускники.

По запросу Администрации края и Службы занятости населения в этом году мы открываем новый факультет для выпускников города и края – факультет социальной работы с основами медицинских знаний. Пока запланировано 20 учебных мест, обучение будет осуществляться на договорной основе и продолжаться 5 лет.

Еще один новый факультет русского языка для иностранных студентов открывается для абитуриентов из стран Азиатско - Тихоокеанского региона, решивших получать медицинские знания в ВГМУ. Перед тем, как определиться на тот или иной факультет, им необходимо закончить годичное обучение на факультете русского языка.

Сегодня университет предоставляет медицинское образование по 8 специальностям на факультетах: лечебный, педиатрический, медико-профилактический, военный, фармацевтический, стоматологический, сестринский, клинической психологии и факультет социальной работы.

Безусловно, все факультеты достойны, но хочется остановиться на наших «изюминках».

Военных факультетов в медицинских вузах всего три в стране. Наш факультет готовит военных врачей корабельной и береговой медицинской службы, ежегодно набирая 50 человек, в этом году конкурс был 2,5 человек на место. Большой популярностью сейчас пользуются стоматологический и фармакологический факультеты, именно на них самый большой конкурс – 10 и 8 человек на место соответственно. Набирает силу сравнительно молодой факультет клинической психологии.

Но особое внимание стоит обратить на медико-профилактический факультет. Он практически единственный на Дальневосточном округе. Востребованность специалистов, закончивших этот медико-профилактический факультет, очень высока не только в Приморском крае, но и в Магаданской области, Якутии, а особенно на Сахалине - на разработке шельфа нефтяными международными компаниями остро требуются специалисты, знающие санитарные правила и нормы российского законодательства. А сейчас мы планируем давать возможность выпускнику этого факультета получать второй диплом – инженера по охране труда.

В университете развиваются программы по международному обмену, студенты и аспиранты стажируются в Китае, Японии и Франции. Мы готовим также наших выпускников и специалистов для медицинского обеспечения проведения Саммита АТЭС 2012 года.

Наш вуз активно встраивается в Болонский процесс: мы уже внедрили рейтинговую систему оценки, проводим ряд экзаменов тестированием. На сегодняшний день в медицинском образовании не будет разделения уровней обучения на бакалавриат и магистратуру, но у нас есть факультет психологии, где отрабатываются эти инновационные подходы к образованию. Одним из признаков академической мобильности наших выпускников является «Приложение к диплому о высшем образовании, совместимого с общеевропейским», который с этого года будет выдаваться желающим в ВГМУ.

Вся работа вуза подчинена в конечном итоге одной цели – обучению настоящих врачей, используя при этом здоровье-сберегающие технологии. Мы заботимся о здоровье наших студентов, обеспечивая возможность профилактики заболеваний, нормальное горячее питание, комфортные условия для занятий и отдыха.

Мы заботимся о здоровье наших сограждан, воспитывая высококлассных специалистов самой сложной помогающей профессии.