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Владивостоку нашли новую "профессию"
Выход на внешний рынок - залог модернизации экономики Владивостока, к такому выводу пришли эксперты Леонтьевского центра, разрабатывающие стратегию развития будущей столицы АТЭС-2012, сообщает пресс-служба администрации города.
В ходе работы исследователи обозначили перечень мер, необходимых для перехода городской экономики от инерционного пути развития к модернизации всех сторон жизни.
Как сообщил представитель Леонтьевского центра во Владивостоке, профессор кафедры математических методов в экономике ДВГУ Александр АБРАМОВ, на данный момент в городе реализуется инерционная стратегия восстановительного экономического роста, в рамках которой задачи повышения уровня благосостояния и сокращения социального неравенства решаются по мере их обострения без использования механизмов прогнозирования возникновения проблем. В результате рост уровня жизни происходит медленно, но он все же позволяет обеспечить социальную стабильность в городе.
Приоритетной целью для развития Владивостока остаются приближение уровня благосостояния местных жителей к европейскому, реорганизация управления городом с точки зрения его эффективности для решения внутренних задач и повышение конкурентоспособности на внешнем рынке. Для ее достижения стратегически важно развивать предприятия и организации, которые работают на региональных, федеральных и зарубежных рынках, привлекая финансовые ресурсы во Владивосток.
Выбор финансовой "профессии" для Владивостока - довольно смелое предложение экспертов, но в отличие от традиционных планов социально-экономического развития города, стратегический план не содержит жестких контрольных цифр, а характеризует долгосрочные качественные параметры глобального развития, которые затем будут детализированы в различных документах. Если посмотреть тенденции развития финансовой составляющей в бизнесе приморской столицы, то леонтьевские предложения уже не выглядят фантастическими.
По данным ДДГ "Золотой Рог", на 1 января 2008 г. уже зарегистрировано 41 кредитное учреждение, в том числе 7 региональных банков, в капитале которых как российские, так и иностранные участники. Помимо этого открыты многочисленные представительства управляющих компаний различных фондов, оборудована одна из самых мощных площадок Московской межбанковской валютной биржи. Но новый приток иностранного капитала возможен только с реализацией плана по проведению саммита АТЭС и обустройству его объектов.
На пресс-конференции в Кремле 14 февраля Владимир ПУТИН, отвечая на вопрос корреспондента из Владивостока, подтвердил, что "мы планируем проведение там крупных международных мероприятий, включая АТЭС, кстати, во Владивостоке. Мы запланировали достаточно большие федеральные ресурсы на развитие территорий, прежде всего это касается инфраструктуры". Но если идти в русле Стратегии Леонтьевского центра, то инфраструктура для того, чтобы просто остановить отток населения, и комфортная среда обитания для закрепления профессионалов, в том числе и иностранных специалистов, потенциального Азиатско-Тихоокеанского финансового центра России, - это совершенно разные уровни подхода.
Стратегический план развития Владивостока, естественно, должен предполагать развитие города как мунобразования со сбалансированной экономикой, полноценным городским сообществом, качественной городской средой, обеспечивающей высокий уровень жизни населения и благоприятные условия для экономической деятельности. Только мы получили иное решение: объекты АТЭС и его инфраструктура будут на о. Русском. Владивостоку остаются лишь транспортные развязки с мостами и мостовыми переходами - для проезда высоких гостей из аэропорта к месту саммита. Мимо города.
И в рамках Федеральной целевой программы "Развитие Дальнего Востока и Забайкалья", подписанной в декабре этого года Президентом РФ, на проведение саммита АТЭС во Владивостоке будет выделено около 100 миллиардов рублей. Средства пойдут на строительство объектов саммита, строительство мостов, современных высокоскоростных дорог, гостиниц, медицинского центра, оперного театра. Но вот увязка генерального плана развития Владивостока в соответствие с планами создания инфраструктуры саммита пока в стадиях дискуссий. Правда, как заявил губернатор Сергей ДАРЬКИН, комментируя слова президента, уже начато проектирование пяти крупных инфраструктурных объектов, включающих реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения и канализации, рекультивацию существующего и строительство нового полигона твёрдых бытовых отходов, водоснабжение города из месторождения "Пушкинская депрессия" и строительство третьей линии городского водовода. Но по сути даже не решен вопрос, кто будет заказчиком.
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