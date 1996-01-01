Косте Михайлову нужна помощь

Родители Кости МИХАЙЛОВА из Хабаровска обращаются за помощью в финансировании операции для своего сына.

Как Татьяна МИХАЙЛОВА, вместо первого класса ребенок попал в детское онко-гематологическое отделение Краевой больницы №4 города Хабаровска. Диагноз: изолированный нейролейкоз. Отделение трансплантации костного мозга (ТКМ) и иммунотерапии опухолевых заболеваний медицинского центра "Хадасса" в Израиле готово принять на лечение маленького пациента Константина Михайлова для срочной аллогенной трансплантации костного мозга. Но полная стоимость лечения составляет $127000. Родители обращаются за помощью, ко всем кто в состоянии оказать содействие.

Деньги необходимо переслать по адресу:

Bank Leumi Main Branch in Jerusalem, Israel

Hadassah Medical Organization

Account number 901-50007/48

Attn: Dr. Igor RESNICK,

Bone Marrow Transplantation Department

For treatment of patient Konstantin Michailov.

SWIFT: LEUMI IL IT ХХХ

Необходимо также выслать копию платежной документации по факсу +972-2-642 2731 (пометка: for Dr. Resnick or Aliza Nagler-Sweed). Все финансовые и организационные вопросы можно адресовать Ализе Наглер-Свид по телефонам: +972-2-677 7240; мобильный телефон +972-(507)-874470; факс +972-2-641 6876.