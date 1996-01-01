Социологи выяснили отношение владивостокцев к делу Николаева

20 февраля состоится заседание Приморского краевого суда, который рассмотрит кассацию прокуратуры, обжаловавшей приговор Ленинского районного суда Владивостока экс-мэру Владимиру НИКОЛАЕВУ.

В канун судебного заседания ДВ консалтинговый центр Петра ХАНАСА провел исследование с целью изучения ожиданий горожан в отношении решения предстоящего суда. Горожанам было предложено ответить на два вопроса.

Первый из них - "какое решение необходимо вынести суду?" Большая часть респондентов - 35,4% - ответили: оставить приговор Ленинского суда в силе. 14,5% опрошенных считают необходимым ужесточить меру наказания. В то же время более 27% считает, что Николаев может быть наказан штрафом и продолжать занимать должности в органах власти.

Второй вопрос социологов был сформулирован провокационно: "Как вы считаете - есть ли для города необходимость в том, чтобы после исполнения наказания Владимир Николаев опять стал главой администрации Владивосток?". Большинство опрошенных - 42,1% ответили "нет". 34,1% респондентов "проголосовали" за доверие Владимиру Николаеву.