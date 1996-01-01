Международный учебно-консультационный центр

г. Владивосток, ул. Мордовцева, 3, каб. 710.тел: 40-27-72, 22-87-49.

На базе Международного учебно-консультационного центра успешно работает Школа бухгалтерского мастерства, где все желающие обучаются бухгалтерскому учету.

Чем же наша Школа бухгалтерского мастерства отличается от многочисленных курсов, работающих в этой сфере?

- Индивидуальный подход, каждому предлагается индивидуальная тактика обучения, исходя из его начального уровня и степени освоения материалов.

- Время занятий подбирается, согласно возможностям обучающегося, в удобное для него время.

- Занятия проходят в компьютерных классах в центре города.

- В курсе занятий до 50% времени отводится формированию практических навыков по ведению бухгалтерского и налогового учета, по сдаче отчетности, по ведению учета на компьютерных программах "1С-бухгалтерский учет" (общий режим налогообложения, УСНО, ЕНБД) и "Общепит".

- Преподавание ведут профессионалы высокого класса.

Стоимость обучения – от 350 рублей за час

Компания дважды была победителем всероссийского конкурса "1000 лучших предприятий и организаций России".

Чтобы записаться на обучающие программы,

Вам достаточно позвонить по телефонам: 40-27-72, 22-87-49.