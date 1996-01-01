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ГОУ СПО «Приморское краевое училище культуры»
692500 г. Уссурийск ул. Агеева,75. Тел.(4234) 32-01-77, тел-факс: 32-24-61
СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
Библиотековедение
Вокальное искусство
Социально-культурная деятельность
Народная художественная культура
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
Хореографическое творчество
Театральное творчество
Декоративно-прикладное творчество
Народное хоровое творчество
Инструментальное творчество
Народное инструментальное творчество
Постановка театрализованных представлений
Организация социально-культурной деятельности
Менеджмент социально-культурной деятельности
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ:
На специальность «Библиотековедение»:
Изложение
Тестирование по истории Отечества
Собеседование по специализации;
На специальность: «Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество»:
Диктант (на базе 9 кл)
Изложение (на базе 11кл.)
Тестирование по истории Отечества
Экзамен по выбранной специальности (танец, стих, басня, отрывок из прозы; проверка музыкальных данных)
По окончании училища выпускникам присваивается квалификация:
Библиотекарь
Организатор социально-культурной деятельности
Менеджер социально-культурной деятельности
Руководитель творческого коллектива, преподаватель (в зависимости от выбранной специальности)
СРОК ОБУЧЕНИЯ: На базе 9 классов - 3 года 10 месяцев. На базе 11 классов - 2 года 10 месяцев.
На заочном отделении - 3 года 10 месяцев.
Прием документов с 1 июня по 18 августа.
Вступительные экзамены: v Дневное отделение - проводятся в 2 этапа: Основной набор: с 14 по 18 июля, дополнительный - с 18 по 22 августа v Заочное отделение - с 18 по 28 августа.
Условия проживания: Иногородним предоставляется общежитие.
Лицензия № 135352 от 13. 04. 2005 года Аккредитация СП № 002866 от 31. 05.2007 года
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