ГОУ СПО «Приморское краевое училище культуры»

692500 г. Уссурийск ул. Агеева,75. Тел.(4234) 32-01-77, тел-факс: 32-24-61

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

Библиотековедение

Вокальное искусство

Социально-культурная деятельность

Народная художественная культура

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

Хореографическое творчество

Театральное творчество

Декоративно-прикладное творчество

Народное хоровое творчество

Инструментальное творчество

Народное инструментальное творчество

Постановка театрализованных представлений

Организация социально-культурной деятельности

Менеджмент социально-культурной деятельности

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ:

На специальность «Библиотековедение»:

Изложение

Тестирование по истории Отечества

Собеседование по специализации;

На специальность: «Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество»:

Диктант (на базе 9 кл)

Изложение (на базе 11кл.)

Тестирование по истории Отечества

Экзамен по выбранной специальности (танец, стих, басня, отрывок из прозы; проверка музыкальных данных)

По окончании училища выпускникам присваивается квалификация:

Библиотекарь

Организатор социально-культурной деятельности

Менеджер социально-культурной деятельности

Руководитель творческого коллектива, преподаватель (в зависимости от выбранной специальности)

СРОК ОБУЧЕНИЯ: На базе 9 классов - 3 года 10 месяцев. На базе 11 классов - 2 года 10 месяцев.

На заочном отделении - 3 года 10 месяцев.

Прием документов с 1 июня по 18 августа.

Вступительные экзамены: v Дневное отделение - проводятся в 2 этапа: Основной набор: с 14 по 18 июля, дополнительный - с 18 по 22 августа v Заочное отделение - с 18 по 28 августа.

Условия проживания: Иногородним предоставляется общежитие.

Лицензия № 135352 от 13. 04. 2005 года Аккредитация СП № 002866 от 31. 05.2007 года