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Октрытый юридический институт
Лицензия А № 283217 от 28.11.2007 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
Ведет набор на 2007-2008 учебный год на дистанционную формы обучения по специальностям:
Юриспруденция – квалификация «юрист»
Юриспруденция – квалификация «учитель права»
Бухгалтерский учет, анализ и аудит – квалификация «экономист»
Антикризисное управление – квалификация «экономист- менеджер»
Мировая экономика – квалификация «экономист»
Финансы и кредит – квалификация «экономист»
Прикладная информатика (в экономике) – квалификация «информатик - экономист»
Государственное и муниципальное управление – квалификация «менеджер»
Менеджмент организации – квалификация «менеджер»
Управление персоналом – квалификация «менеджер»
Педагогика и психология – квалификация «педагог-психолог»
Маркетинг – квалификация «маркетолог»
Оплата за обучение вносится помесячно – 2000 рублей в месяц.
Поступление в институт проводится круглогодично путем заключения договора без вступительных экзаменов, после собеседования. По всем специальностям возможна ускоренная форма обучения.
По окончании обучения выпускнику присваивается квалификация дипломированного специалиста и выдается государственный диплом о высшем профессиональном образовании с указанием выбранной специализации.
Сочетание современных образовательных технологий и классических методов дает возможность качественного обучения при сохранении гибкости подхода к отдельному студенту со стороны учебного заведения.
Студент получает УМК (учебно - методические комплексы), включающие в себя: электронные учебники, дополнительный учебный материал, систему промежуточной аттестации (тестовые модули). Для лиц, имеющих высшее образование, срок обучения составляет 3 года. Выпускники профильных колледжей (техникумов) обучаются 4 года. Документы, необходимые при поступлении:
документ об образовании, 4 фотографии (3х4 см), документ, удостоверяющий личность (паспорт)
г. Владивосток, ул. Алеутская, 11 (Приморгражданпроект), 10 этаж
Приемная комиссия тел.: 75-10-00, 75-10-10, 48-88-84.
Автоинформатор: 218-618.
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