Октрытый юридический институт

Лицензия А № 283217 от 28.11.2007 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

Ведет набор на 2007-2008 учебный год на дистанционную формы обучения по специальностям:

Юриспруденция – квалификация «юрист»

Юриспруденция – квалификация «учитель права»

Бухгалтерский учет, анализ и аудит – квалификация «экономист»

Антикризисное управление – квалификация «экономист- менеджер»

Мировая экономика – квалификация «экономист»

Финансы и кредит – квалификация «экономист»

Прикладная информатика (в экономике) – квалификация «информатик - экономист»

Государственное и муниципальное управление – квалификация «менеджер»

Менеджмент организации – квалификация «менеджер»

Управление персоналом – квалификация «менеджер»

Педагогика и психология – квалификация «педагог-психолог»

Маркетинг – квалификация «маркетолог»

Оплата за обучение вносится помесячно – 2000 рублей в месяц.

Поступление в институт проводится круглогодично путем заключения договора без вступительных экзаменов, после собеседования. По всем специальностям возможна ускоренная форма обучения.

По окончании обучения выпускнику присваивается квалификация дипломированного специалиста и выдается государственный диплом о высшем профессиональном образовании с указанием выбранной специализации.

Сочетание современных образовательных технологий и классических методов дает возможность качественного обучения при сохранении гибкости подхода к отдельному студенту со стороны учебного заведения.

Студент получает УМК (учебно - методические комплексы), включающие в себя: электронные учебники, дополнительный учебный материал, систему промежуточной аттестации (тестовые модули). Для лиц, имеющих высшее образование, срок обучения составляет 3 года. Выпускники профильных колледжей (техникумов) обучаются 4 года. Документы, необходимые при поступлении:

документ об образовании, 4 фотографии (3х4 см), документ, удостоверяющий личность (паспорт)

г. Владивосток, ул. Алеутская, 11 (Приморгражданпроект), 10 этаж

Приемная комиссия тел.: 75-10-00, 75-10-10, 48-88-84.

Автоинформатор: 218-618.