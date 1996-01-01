Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

Ректор Геннадий Иннокентьевич Лазарев – доктор экономических наук, профессор, депутат Законодательного Собрания Приморского края.

Адрес: г. Владивосток, ул. Гоголя, 41. Приемная комиссия: 40-40-23.

Е-mail: press@vvsu.ru

Сайт: www.vvsu.ru

Образование во ВГУЭС построено по непрерывному принципу: школа-лицей-колледж-вуз.

Филиалы ВГУЭС: Артем - 8 (42337) 4-37-27, Находка – 8 (4236) 64-72-87, Уссурийск – 8 (4234) 32-00-23.

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Академический колледж ВГУЭС, ул. Гоголя, 41. Тел. 40-41-56.

ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА, БИЗНЕСА И ЭКОНОМИКИ

Тел. 40-43-50, 43-99-49, 40-43-54.

Бизнес-информатика (бакалавриат). Экзамены: математика, русский язык.

Коммерция (бакалавриат). Экзамены: обществознание, русский язык.

Менеджмент (бакалавриат). Экзамены: обществознание, русский язык.

Экономика (бакалавриат). Экзамены: математика, английский язык, русский язык

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (с возможностью получения дополнительной подготовки по программе «Бухгалтерский учет, анализ и контроль

внешнеэкономической деятельности»). Экзамены: математика, русский язык.

Маркетинг. Экзамены: обществознание, русский язык.

Математические методы в экономике. Экзамены: математика, русский язык.

Менеджмент организации. Экзамены: обществознание, русский язык.

Мировая экономика. Экзамены: математика, английский язык, русский язык.

Коммерция (торговое дело). Экзамены: обществознание, русский язык.

Налоги и налогообложение. Экзамены: обществознание, русский язык.

Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и обращения непродовольственных товаров). Экзамены: обществознание, русский язык.

Товароведение и экспертиза товаров (в таможенной деятельности). Экзамены: обществознание, русский язык.

Экономика и управление на предприятии. Экзамены: математика, русский язык.

Финансы и кредит. Экзамены: математика, русский язык.

Управление персоналом. Экзамены: обществознание, русский язык.

ИНСТИТУТ ПРАВА

Тел. 40-40-63, 40-40-81.

Юриспруденция (бакалавриат). Экзамены: история России, русский язык.

Юриспруденция. Экзамены: история России, русский язык.

Документоведение и документационное обеспечение управления. Экзамены: история России, русский язык.

ИНСТИТУТ СЕРВИСА, МОДЫ И ДИЗАЙНА

Тел. 40-40-86.

Дизайн (бакалавриат). Экзамены: композиция, рисунок, русский язык.

Культурология (бакалавриат). Экзамены: история России, русский язык

Технология, конструирование изделий и материалы лёгкой промышленности (бакалавриат) Экзамены: история России, русский язык

Дизайн. Экзамены: композиция, рисунок, русский язык.

Дизайн костюма

Дизайн среды

Графический дизайн

Ландшафтный дизайн

Домоведение. Экзамены: история России, русский язык.

Домашний дизайн

Управляющий офисом, домом

Культурология. Экзамены: история России, русский язык.

Культуры Востока

Менеджмент культуры (руководитель танцевального коллектива)

Социально-культурный сервис и туризм. Экзамены: география, английский язык, русский язык.

Гостиничный сервис

Туризм

Имиджмейкерские услуги

Спортивно-оздоровительный сервис

Экономика и управление на предприятии туризма и гостиничного хозяйства. Экзамены: математика, русский язык.

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Тел. 40-41-17

Лингвистика (бакалавриат). Экзамены: английский язык, русский язык.

Перевод и переводоведение. Экзамены: английский язык, русский язык.

Программа дополнительного образования (к высшему): Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (англ., испанск, немецк., франц., китайский языки) Экзамены: тестирование по иностр. языку, собеседование.

Программа дополнительного образования (на базе СПО, ВПО): Переводчик-референт (англ., немецк., франц., китайский языки). Экзамены: тестирование по иностр. языку, собеседование.

ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ, ИННОВАЦИЙ И БИЗНЕС-СИСТЕМ

Тел. 45-97-54

Информатика и вычислительная техника (бакалавриат). Экзамены: математика, русский язык.

Прикладная информатика (бакалавриат). Экзамены: математика, русский язык.

Радиотехника (бакалавриат). Экзамены: математика, русский язык.

Экология и природопользование (бакалавриат). Экзамены: биология, русский язык.

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети. Экзамены: математика, русский язык.

Информационные системы и технологии. Экзамены: математика, русский язык.

Прикладная информатика (в экономике). Экзамены: математика, русский язык.

Организация и безопасность движения. Экзамены: математика, русский язык.

Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный транспорт). Экзамены: математика, русский язык.

Бытовая радиоэлектронная аппаратура. Экзамены: математика, русский язык.

Средства радиоэлектронной борьбы. Экзамены: математика, русский язык.

Экология. Экзамены: биология, русский язык.

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Тел. 40-40-77.

Менеджмент (бакалавриат). Экзамены: обществознание, русский язык.

Психология (бакалавриат). Экзамены: биология, русский язык.

Регионоведение (бакалавриат). Экзамены: английский язык, обществознание, русский язык.

Социальная работа (бакалавриат). Экзамены: обществознание, русский язык.

Государственное и муниципальное управление. Экзамены: обществознание, русский язык.

Политология. Экзамены: обществознание, русский язык.

Политический менеджмент и связи с общественностью

Международные отношения. Экзамены: английский язык, обществознание, русский язык.

Регионоведение. Экзамены: английский язык, обществознание, русский язык.

Регионоведение Китая. Экзамены: английский язык, обществознание, русский язык.

Регионоведение Кореи. Экзамены: английский язык, обществознание, русский язык.

Регионоведение Японии. Экзамены: английский язык, обществознание, русский язык.

Регионоведение США и Канады. Экзамены: английский язык, обществознание, русский язык.

Психология. Экзамены: биология, русский язык.

Социальная работа. Экзамены: обществознание, русский язык.

ИНСТИТУТ ЗАОЧНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Тел. 40-41-43.

Антикризисное управление (ЗФО, ВФО)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (ЗФО, ЗДТ, ВФО)

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети (ЗФО)

Государственное и муниципальное управление (ЗФО, ЗДТ, ВФО)

Дизайн (среды) (ЗВО)

Документоведение и документационное обеспечение управления (ЗФО)

Маркетинг (ЗФО, ЗДТ, ВФО)

Управление персоналом (ЗФО, ЗДТ, ВФО)

Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный транспорт) (ЗФО)

Организация и безопасность движения (ЗФО)

Психология (ЗФО, ВФО)

Социально-культурный сервис и туризм (ЗФО, ЗДТ)

Социально-культурный сервис и туризм (имиджмейкерские услуги) (ЗФО)

Менеджмент организации (ЗДТ)

Налоги и налогообложение (ЗДТ)

Прикладная информатика (в экономике) (ЗДТ)

Товароведение и экспертиза товаров (ЗФО)

Финансы и кредит (ЗФО, ЗДТ, ВФО)

Экономика и управление на предприятии (ЗФО, ЗДТ, ВФО)

Юриспруденция (ЗФО, ЗДТ)

Формы обучения: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, заочная (с применением дистанционных технологий). Возможно обучение по индивидуальным планам (графикам), в сокращенные сроки. На все специальности ВПО производится прием на места, финансируемые за счет бюджета, т.е. оплачиваемые государством, на конкурсной основе. Дополнительно сверх количества мест, финансируемых за счет бюджета, ВГУЭС осуществляет прием студентов на договорной основе, с оплатой стоимости обучения.

Золотые медалисты принимаются в университет без экзаменов на бесплатной основе. Серебряные медалисты зачисляются по результатам собеседования в форме компьютерного тестирования. Для поступающих ВГУЭС проводит вступительные испытания в зависимости от избранной специальности:

Альтернативно математике абитуриенты могут сдавать информатику.

СРОКИ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ:

Очная форма обучения - с 11 февраля по 19 июля.

Заочная форма обучения, очно-заочная (вечерняя) форма обучения – с 11 февраля по 19 июля.

К заявлению на имя ректора, с указанием вида обучения, института и специальности прилагаются: документ о среднем образовании; четыре фотографии 3x4 см. По прибытии в приемную комиссию поступающий предъявляет паспорт лично.

Наш адрес в ИНТЕРНЕТ: WWW.VVSU.RU

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ:

Централизованное абитуриентское компьютерное тестирование - с 20 марта по 26 марта;

Абитуриентское компьютерное тестирование (на все формы обучения) – с 27 марта по 31 марта;

Абитуриентское компьютерное тестирование ВГУЭС (на все формы обучения) – с 12 мая по 18 мая.

ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ:

компьютерное тестирование (кроме композиции, рисунка);

результаты ЕГЭ (по математике).

Конкурсный балл складывается из суммы полученных оценок по конкурсным вступительным испытаниям или результатам ЕГЭ и среднего балла аттестата.

По решению приемной комиссии до начала учебных занятий может проводиться дополнительный прием на вакантные места с компенсацией затрат на обучение на договорной основе.

Во ВГУЭС работают постоянно действующие подготовительные курсы (очные и заочные) для поступающих в университет.

Лицензия №164982 от 18 апреля 2005 года

Свидетельство о государственной аккредитации №000190 от 3 июля 2006 года.