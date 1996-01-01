Специалисты нарасхват

Безошибочно выбрать профессию — задача крайне сложная, во многом напоминающая лотерею. И потому правильно поступают те, кто уже сегодня задумывается о том, какие специальности будут востребованы на рынке труда через 5-6 лет.

Нужны рабочие и инженеры

Составить точный прогноз, какие специалисты и в каком количестве понадобятся Приморью в ближайшем будущем, эксперты рынка труда не берутся. Однако предположения на этот счет все-таки имеются.

Во-первых, основной тенденцией сегодняшнего времени рекрутеры называют поворот к техническому образованию. В этой сфере требуется как рядовой персонал, так и специалисты с высшим образованием. Особенно остро сегодня стоит вопрос с кадрами для строительной отрасли.

"Как правило, спрос на специалистов в той или иной области обусловлен экономическим развитием региона, - говорит консультант агентства по подбору персонала "Карьера-Форум" Ольга РЯБЧУК. - В последние несколько лет активно развивается строительный сегмент. В этой сфере постоянно растет спрос на инженеров, проектировщиков, конструкторов".

Особенно высока потребность в квалифицированных рабочих. Особо востребованы штукатуры-маляры, бетонщики, каменщики, кровельщики, отделочники, плиточники, плотники и машинисты строительной техники.

Очень востребованы профессионалы с техническим образованием в сфере телекоммуникаций, транспорта, информационных технологий. По-прежнему высоко котируются программирование, разработка программного обеспечения, обслуживание компьютерной техники. Постепенно растут масштабы деятельности таких отраслей как металлургия, энергетика, химическая промышленность, а это значит, что для них также потребуются квалифицированные кадры. С развитием сахалинских проектов и связанной с ними инфраструктуры у нас в крае будут востребованы специалисты в области нефтехимии, транспортировки и переработки нефтепродуктов. Судоремонтным компаниям всегда необходимы слесари-судоремонтники, судокорпусники-ремонтники, судовые трубопроводчики, маляры, плотники и судовые токари. Также остается высокий спрос на электрогазосварщиков и электриков.

Стабильной популярностью на рынке труда пользуются экономисты, финансисты, бухгалтера и юристы. Возрос интерес к маркетологам и пиарщикам. Все меньше поступает заявок на юристов, психологов, социальных работников и менеджеров.

Говоря о тенденциях на рынке труда нашего региона, невозможно игнорировать такой глобальный проект, как Саммит АТЭС в 2012 г. "Спрос на квалифицированных специалистов в относятся строительство, транспорт и логистика, а также сфера гостинично-ресторанного бизнеса".

Куда лучше поступать сегодня, чтобы быть востребованным через 5 лет читайте в полной версии статьи в спецвыпуске 13 марта.