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Специалисты нарасхват
Безошибочно выбрать профессию — задача крайне сложная, во многом напоминающая лотерею. И потому правильно поступают те, кто уже сегодня задумывается о том, какие специальности будут востребованы на рынке труда через 5-6 лет.
Нужны рабочие и инженеры
Составить точный прогноз, какие специалисты и в каком количестве понадобятся Приморью в ближайшем будущем, эксперты рынка труда не берутся. Однако предположения на этот счет все-таки имеются.
Во-первых, основной тенденцией сегодняшнего времени рекрутеры называют поворот к техническому образованию. В этой сфере требуется как рядовой персонал, так и специалисты с высшим образованием. Особенно остро сегодня стоит вопрос с кадрами для строительной отрасли.
"Как правило, спрос на специалистов в той или иной области обусловлен экономическим развитием региона, - говорит консультант агентства по подбору персонала "Карьера-Форум" Ольга РЯБЧУК. - В последние несколько лет активно развивается строительный сегмент. В этой сфере постоянно растет спрос на инженеров, проектировщиков, конструкторов".
Особенно высока потребность в квалифицированных рабочих. Особо востребованы штукатуры-маляры, бетонщики, каменщики, кровельщики, отделочники, плиточники, плотники и машинисты строительной техники.
Очень востребованы профессионалы с техническим образованием в сфере телекоммуникаций, транспорта, информационных технологий. По-прежнему высоко котируются программирование, разработка программного обеспечения, обслуживание компьютерной техники. Постепенно растут масштабы деятельности таких отраслей как металлургия, энергетика, химическая промышленность, а это значит, что для них также потребуются квалифицированные кадры. С развитием сахалинских проектов и связанной с ними инфраструктуры у нас в крае будут востребованы специалисты в области нефтехимии, транспортировки и переработки нефтепродуктов. Судоремонтным компаниям всегда необходимы слесари-судоремонтники, судокорпусники-ремонтники, судовые трубопроводчики, маляры, плотники и судовые токари. Также остается высокий спрос на электрогазосварщиков и электриков.
Стабильной популярностью на рынке труда пользуются экономисты, финансисты, бухгалтера и юристы. Возрос интерес к маркетологам и пиарщикам. Все меньше поступает заявок на юристов, психологов, социальных работников и менеджеров.
Говоря о тенденциях на рынке труда нашего региона, невозможно игнорировать такой глобальный проект, как Саммит АТЭС в 2012 г. "Спрос на квалифицированных специалистов в относятся строительство, транспорт и логистика, а также сфера гостинично-ресторанного бизнеса".
Куда лучше поступать сегодня, чтобы быть востребованным через 5 лет читайте в полной версии статьи в спецвыпуске 13 марта.
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