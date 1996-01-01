Как победить экзаменатора

Успешная сдача экзамена зависит от двух составляющих - что вы знаете или не знаете о предмете, и что вы способны при этом донести экзаменатору. Это, как утверждают побывавшие в шкурах абитуриентов и преподавателей, не всегда одно и тоже. Почему? Попробуем найти правильный ответ.

Про долговременную память и план занятий

Вам, конечно, уже рассказали, что шпаргалками пользоваться при поступлении не рекомендуется и учиться нужно честно. То есть изучать предмет не в последнюю ночь перед поступлением, а составить предварительный план занятий и неукоснительно его соблюдать. Хождения на подготовительные курсы сами по себе мало что дадут без дополнительных усилий. Знания сами по себе в голове не уложатся, но в арсенале психологов есть масса способов для улучшения запоминания…

Практически бесполезно читать учебник за одну ночь. Стандартный алгоритм запоминания материала: прочел главу, составил конспект, отложил на минуту, окинул творение взором, отложил на десять минут, вернулся к теме, пошел прогуляться на 2-3 часа и вновь заглянул …

Лобовая атака

Обстановка на экзаменах часто бывает нервозной, и сохранять спокойствие нелегко. Но в вуз поступать надо. Процесс извлечения информации из долговременной памяти напрямую связан с эмоциональным состоянием. Про Куликово поле особенно трудно рассказывать, перестукивая зубами от страха, чтобы не бояться, следует выполнить дыхательную гимнастику…

Психологи рекомендуют отрепетировать ситуацию экзамена заранее:

дома, на выпускных экзаменах в школе или в "репетиционных" экзаменах в вузах.

Ура! Пятерка!

Итак, настал день сдачи экзаменов. Как мы уже договорились, перед экзаменом лучше не нервно листать учебник, а выспаться. Потом как следует позавтракать, добавив к обычному рациону чай со смородиновым вареньем и бутерброд со сливочным маслом…

А как внушить преподавателю, что вы достойны только положительной оценки, читайте в полной версии статьи в спецвыпуске 13 марта.