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Как победить экзаменатора
Успешная сдача экзамена зависит от двух составляющих - что вы знаете или не знаете о предмете, и что вы способны при этом донести экзаменатору. Это, как утверждают побывавшие в шкурах абитуриентов и преподавателей, не всегда одно и тоже. Почему? Попробуем найти правильный ответ.
Про долговременную память и план занятий
Вам, конечно, уже рассказали, что шпаргалками пользоваться при поступлении не рекомендуется и учиться нужно честно. То есть изучать предмет не в последнюю ночь перед поступлением, а составить предварительный план занятий и неукоснительно его соблюдать. Хождения на подготовительные курсы сами по себе мало что дадут без дополнительных усилий. Знания сами по себе в голове не уложатся, но в арсенале психологов есть масса способов для улучшения запоминания…
Практически бесполезно читать учебник за одну ночь. Стандартный алгоритм запоминания материала: прочел главу, составил конспект, отложил на минуту, окинул творение взором, отложил на десять минут, вернулся к теме, пошел прогуляться на 2-3 часа и вновь заглянул …
Лобовая атака
Обстановка на экзаменах часто бывает нервозной, и сохранять спокойствие нелегко. Но в вуз поступать надо. Процесс извлечения информации из долговременной памяти напрямую связан с эмоциональным состоянием. Про Куликово поле особенно трудно рассказывать, перестукивая зубами от страха, чтобы не бояться, следует выполнить дыхательную гимнастику…
Психологи рекомендуют отрепетировать ситуацию экзамена заранее:
дома, на выпускных экзаменах в школе или в "репетиционных" экзаменах в вузах.
Ура! Пятерка!
Итак, настал день сдачи экзаменов. Как мы уже договорились, перед экзаменом лучше не нервно листать учебник, а выспаться. Потом как следует позавтракать, добавив к обычному рациону чай со смородиновым вареньем и бутерброд со сливочным маслом…
А как внушить преподавателю, что вы достойны только положительной оценки, читайте в полной версии статьи в спецвыпуске 13 марта.
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