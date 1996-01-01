Образование в цене

Выпускной бал, прощание со школой, кажется все проблемы позади. Однако они только начинаются… у родителей, и основной вопрос – где взять деньги на обучение?

Образовательный сон или явь …

На сегодня вопрос – в какую сумму встанет оплата обучения ребенка в ВУЗе, где достать деньги, и какой ВУЗ выбрать не с учетом будущих образовательных предпочтений, а финансовых возможностей – актуален практически для каждой семьи выпускника.

Найти необходимые средства поможет образовательный кредит.

Наше государство неоднократно заявляло о необходимости субсидировать оплату за обучение. Прожекты претворились в официально объявленный эксперимент по государственной поддержке предоставления образовательных кредитов студентам ВУЗов, имеющих государственную аккредитацию. Срок окончания проведения эксперимента – 31 декабря 2010 г. В федеральном бюджете 2007 г. на эти цели предусмотрено 63,6 млн руб. Однако до сих пор не известно, в каком направлении были потрачены эти деньги, поскольку собственно образовательные кредиты предлагают лишь Сберегательный и Российский сельскохозяйственный банки. Подобные кредитные продукты в прошлые годы не были связаны с какой-либо государственной программой. Выходит, о студентах, в том числе обучающихся в профессиональных и средних технических заведениях, а не только в высших, банки заботились самостоятельно. В тоже время бюджетные расходы по образовательным кредитам уже распланированы: в 2008 г. должны выделить 129,8 млн руб. на 2009 г. – 198,7 млн руб., на 2010 г. – 198,7 млн руб.

В чем же суть данного эксперимента? Предполагается, что максимальная процентная ставка по образовательному кредиту не может превышать 10%. Это реальное подспорье, т.к. процентная ставка по потребительскому кредиту, который в том числе можно использовать на обучение, колеблется от 14 до 23% годовых. Заемщику будет предоставляться отсрочка по погашению основного долга и выплате процентов на весь срок обучения в ВУЗе и три месяца. В расходы студента по кредиту включат и питание, и проживание в течение 5 лет. В некоторой степени задумка такова. Студент заканчивает ВУЗ, поступает на работу и в дальнейшем из собственной заработной платы компенсирует кредит. Положительным моментом выглядит пункт договора, где банк допускает продление срока погашения кредита на срок службы заемщика в Вооруженных Силах Российской Федерации, академического отпуска и/или отпуска по беременности и родам и/или отпуска по уходу за ребенком.

Какие банки и на каких условиях дают кредиты на обучение, читайте в спецвыпуске 13 марта.