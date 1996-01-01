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Российские тарифы Китаю не по карману
В 2006 году РАО подписало соглашение об экспорте электричества с Государственной электросетевой корпорацией Китая (ГЭК). Поставки могли начаться уже в этом году, но проект забуксовал, сообщает газета "Ведомости".
Для начала поставок нужно решение правительства, объяснял председатель правления энергохолдинга Анатолий ЧУБАЙС первому вице-премьеру Дмитрию МЕДВЕДЕВУ. РАО готово к старту проекта уже в этом году, утверждал он: контракт с Китаем подписан, осталось лишь согласовать вопрос с Минпромэнерго.
ДосьеИнвестиции в китайский проект РАО оценивает в $18 млрд. Для его реализации планируется построить энергоблоки мощностью 10 000 МВт, обеспечивающие производство 60 млрд кВт ч электроэнергии в год. "Это еще две существующие энергетики Дальнего Востока", - сравнивал Чубайс. Медведев поручил Минпромэнерго проанализировать проект. В министерстве от комментариев отказались.
Проволочки возникли из-за переговоров о цене электричества, рассказал чиновник, участвующий в согласовании правительственного решения о начале экспорта: китайцы хотели покупать электричество у России дешевле, чем потребители Дальнего Востока. То же слышал источник, близкий к РАО. Представитель РАО это не комментирует, с офисом ГЭК связаться не удалось. Федеральная служба по тарифам согласует проект, только если цена для Китая будет не ниже, чем для потребителей Дальнего Востока, утверждает чиновник службы (тарифы в этом регионе почти на 15% выше среднероссийских, говорил Чубайс).
Технически для торговли электроэнергией с Китаем все готово, отмечает представитель энергобиржи АТС. Для поставок планируется построить ЛЭП 500 кВ на северо-восток Китая, рассказывает сотрудник Восточной энергетической компании (ВЭК) - "дочки" РАО, курирующей китайский проект. ТЭО проекта ЛЭП уже готово. Кроме того, ВЭК ведет переговоры с Китаем о возобновлении поставок по существующим ЛЭП 110 и 220 кВ (по ним до прошлого года Россия и Китай вели приграничную торговлю электричеством). В этом году для экспорта в Китай достаточно действующих станций Дальнего Востока (в том числе Бурейская, Зейская ГЭС). Уже в 2009 году будет построена газовая электростанция в Хабаровске на 400-560 МВт, а затем еще 7200 МВт угольных станций, а также новые ГЭС, рассказывает представитель ВЭК.
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