Активных собственников приглашают на жилищно-коммунальные семинары

Первый семинар на тему ЖКХ для собственников многоквартирных домов Владивостока пройдет уже на следующей неделе - 12 февраля. Он состоится в рамках деятельности Совета по содействию проведению жилищной реформы, действующего при администрации города.

Встреча состоится 12 февраля в актовом зале АТУ Первореченского района (ул. Ильичева, 15, второй этаж). Начало семинара - в 11 часов. К участию приглашаются все желающие. Тел. для справок: (4232) 36-35-04 (Ирина Николаевна СИНИЦЫНА).