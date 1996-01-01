Моряки почтили память адмирала Спиридонова...

Командование ТОФ почтило память адмирала СПИРИДОНОВА. Исполнилось 27 лет со дня трагедии, случившейся на аэродроме под Ленинградом.

Тогда в авиакатастрофе погибли 52 человека, среди них - представители командования ТОФ, а возглавил этот скорбный список командующий флотом адмирал Эмиль Николаевич Спиридонов.

...и героев крейсера "Варяг"

Церемония отдания почестей погибшим российским морякам крейсера "Варяг" состоялась на Морском кладбище Владивостока.

В день 104 годовщины гибели героев крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" в бою с японской эскадрой близ корейского порта Чемульпо на мемориальном участке кладбища прошел торжественный митинг с возложением венков и цветов у братской могилы русских моряков.