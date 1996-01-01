Власти Приморья перестарались с энерготарифами

Прокуратура Приморского края проверила законность постановления департамента по тарифам Приморского края от 12.12.2007 № 38/7 "Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую гарантирующими поставщиками потребителям Приморского края в 2008 г.", которым введена дифференцированная оплата потребленной электрической энергии для населения: в пределах социальной нормы - 112 копеек за 1 кВт/ч и при превышении пределов социальной нормы - 147 копеек за 1 кВт/ч.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края, проверка показала, что данное постановление издано департаментом по тарифам Приморского края с превышением предоставленной ему компетенции, поскольку действующим законодательством порядок определения социальной нормы потребления электрической энергии не установлен и на территории Приморского края социальная норма потребления электрической энергии не определена.