Сезоном любви принято считать весну с ее авитаминозами и неласковым серым небом. Однако согласно криминальным сводкам, самый высокий процент преступлений на сексуальной почве приходится на осень. Объяснение простое - в это время года в мужском организме вырабатывается больше всего тестостерона. Гормона, который отвечает за проявления полового инстинкта.

Следующее заблуждение. Романтический вечер при свечах. Между прочим, все тот же "дружок" - тестостерон достигает своего пика ранним утром, когда нужно вставать на работу или выгуливать обожаемую псину.

Кстати, женщины тоже обладают таким гормоном, но его количество в десятки раз меньше, чем у сильного пола. Количество тестостерона в женском организме также подвержено колебаниям. Пик его концентрации приходится на период созревания яйцеклетки. Кстати, анализ крови точнее любой гадалки помогает определить, как обстоят дела на любовном фронте. Чем выше уровень тестостерона, тем большим успехом пользуется женщина у противоположного пола.

Нет смысла винить мужчин за то, что после занятий сексом они благополучно поворачиваются к стенке и засыпают. Причиной тому служит капелька вещества под названием окситоцин, которое вырабатывается после оргазма у обоих полов. Древние говорили: "Всякая тварь грустна после соития". Говорили, скорее всего, мужчины, потому что одно и то же вещество оказывает совершенно противоположный эффект. Женщина под воздействием окситоцина становится нежной, заботливой, а мужчину неудержимо клонит ко сну. Из-за химического состава своей крови мужики постоянно нуждаются в новеньких особях. Установлено, что самый крутой порнофильм, просмотренный дважды, действует на мужчин гораздо меньше, чем впервые увиденная мягкая эротика.

- Требовать от мужчины верности, - говорит профессор Калифорнийского университета Деннис Болд, - так же глупо, как ожидать, что граф Дракула станет хорошим сторожем банка донорской крови.

Не подумайте, что все основано исключительно на химии. Большую роль в сексуальной жизни играют фантазии. Причем более богатым воображением природа наделила мужчин. В среднем мужчины испытывают примерно в четыре раза больше эротических фантазий, чем женщины. Но их мысли примитивнее. Мужчина думает: "Я ее сначала возьму сзади, а потом разверну - и спереди". Женская мысль: "Я ему скажу, а он ответит, тогда я спрошу". Леди грезят об отношениях, джентльмены - о сексе.

По результатам опроса, проведенного еженедельником "Нэшнл Инквайрер", две трети американцев предпочтут интересную телепередачу постельным развлечениям. Зато 70% дамочек с удовольствием откажутся от просмотра очередной серии "мыльной оперы", если мужчина выразит желание. А вот 6 из 10 женщин искренне полагают, что шоппинг гораздо более увлекательное занятие, чем секс. 45% утверждают, что поход по магазинам, покупка новых туфелек или платья - ни с чем не сравнимое удовольствие.

Профессор британского Ланкастерского университета Хелен Вудрафф пришла к выводу, что визит в универмаг сопряжен для женщин с настоящим эротическим волнением - таким же, какое они испытывали бы, отправляясь на свидание к любовнику (речь, конечно, не идет о покупке колбасы, сковородок и прочих бытовых принадлежностей). Именно по этой причине они предпочитают делать это без мужей. Что же объединяет представителей противоположных полов? Такая штучка есть и называется она "автомобиль". Три четверти американцев обоих полов заявили, что охотнее дадут обет безбрачия, чем расстанутся со своими четырехколесными партнерами.