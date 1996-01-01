Земляная крыса принесла на мои плечи шикарное пальто

Павел Мотавкин, профессор, заслуженный деятель науки, член-корреспондент РАЕН, человек-легенда. С ним связано становление медицинской науки в Приморье. После войны он приехал во Владивосток и стал преподавать в медицинском тогда еще факультете университета, участвовал в создании медицинского института. Павел Александрович знаком с крысой, символом наступающего года по восточному календарю, не понаслышке. Под его руководством защищено 126 диссертаций (29 докторских), 57 выполнены при помощи крыс!

Крыса как мандат в науку

"Вообще-то крыс я недолюбливаю, наверное, у меня ратофобия. Но в силу специфики работы и жизненных обстоятельств имел с ними дело довольно часто, - рассказывает Павел Александрович.

Крыс на свете более 60 видов, серая крыса - пасюк, черная крыса - корабельная, лабораторная белая крыса, всех цветов и мастей крысы декоративные, есть даже сумчатые. В лабораторной практике крыса - известный образец для решений многих физиологических проблем. Почему медицинские исследования проводят именно на крысах? Почему не на кошках и не на морских свинках? Всё дело в физиологии крыс. Они обладают таким же типом мозгового кровообращения, как и человек. Тип плаценты, как у человека. Концентрация нейронов в 1 кубическом сантиметре головного мозга у крыс даже выше! Многие физиологические и даже поведенческие процессы у крыс весьма схожи с человеческими. И тип питания такой же: крысы всеядны, не только зерном балуются, но и от мяса никогда не откажутся. В общем, крыса - прекрасная модель для исследований. К тому же они очень быстро размножаются, через три месяца уже появляется новое поколение крысят. Говорят, если создать крысам условия для беспрепятственного размножения, они уже через год покроют земной шар равномерным слоем. Для медицинских исследований это качество весьма ценно.

Конечно, лабораторные опыты проводят не на диких крысах. Уже более сотни лет назад были выведены искусственно лабораторные крысы чистой линии. У этих крыс геном не меняется от поколения к поколению, число мутаций минимально. Давно пора всем студентам-медикам, аспирантам, кандидатам и докторам наук поставить лабораторной крысе памятник "За служение науке".

Земляная крыса - к прибытку

2008 - год Земляной Крысы. "Я встречался с одной такой, - рассказывает мой собеседник. - Я вырос в деревне, первые мои годы в школе совпали с активным колхозным движением. Как-то в колхозе посеяли большое поле турнепса, чтобы было чем зимой телят-поросят кормить. На турнепсовом поле было множество кротовых ходов, а мы с другом на кротов охотились. Каждая кротовая шкурка стоила целый рубль! Серьезный заработок для пацанов. Председатель, заметив кротовый интерес, вызвал нас и сказал: "Ребята, кроты изрыли все поле, турнепс погибнет. Если вы избавите поле от кротов, я вам за это куплю по пальто". Настоящее пальто мы видели только на взрослых, приезжавших из города. Мы, мальчишки, бегали тогда в тулупах, пальто - это было что-то волшебное и недосягаемое. В общем, мы быстро взялись за дело - понаставили капканов. Но когда снимали капканы, то в них были кроты... с отъеденными задами. Ну просто полусглоданный крот, шкурка никуда не годилась. Оказалось, безобразием занимается черная земляная крыса. Одна такая попалась в наш капкан: здоровенная, взъерошенная, с длиннющим голым хвостом, которым она била туда-сюда, как тигр в клетке. Серьезный зверь, плотоядный, роет норы в земле и глинобитных стенах, пришла в ярославскую губернию явно с юга. Их много в Средней Азии и в Индии. Так вот, избавили мы поле турнепса от кротов, не слишком много заработав на шкурках.

Первого сентября нас с Кукой вызвал директор. Идя "на ковер", мы соображали, чего такого натворить успели - ведь только первый день в школе. А директор, широко улыбаясь, вдруг достал два шикарных пальто, настоящих, фабричных, на красной подкладке. И ребята нас стали называть генералами. Так земляная крыса принесла на мои плечи шикарное пальто, видно правду говорят, что крыса - это к прибытку. Так что встречайте 7 февраля новый восточный год смело. Год Крысы - к богатству и семейному благополучию!".