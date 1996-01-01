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Если у вас одаренный ребенок
Развивать надо всех детей с самого раннего возраста. Насколько рано? Ответ, наверное, содержится в анекдоте. Приходит к доктору молодая пара: "Доктор, мы ждем ребенка. Подскажите, пожалуйста, с какого возраста нам стоит начать развивать его?" Доктор: "А какой у вас срок беременности?" Будущая мать: "Восемь месяцев". Доктор: "Уже поздно!"
Своим опытом по раннему развитию сына с "ЗР - Диалог" поделилась одна из мам.
Уже вынашивание влияет на то, каким будет ребенок. Не напрасно будущим мамам советуют слушать классическую музыку, смотреть на картины, больше гулять и получать только положительные эмоции. Это все влияет не столько на способности, сколько на его восприимчивость в дальнейшем.
Когда ребенок родился, можно начинать заниматься с ним с первых дней по методике, которая наиболее симпатична родителям. Главное, чтобы это для мамы и папы не было работой, чтобы все получали удовольствие.
В первые годы внимательная мама заметит склонность малыша к чему-то, конечно, эту склонность надо развивать. Но не стоит забывать и о том, к чему у ребенка совсем нет тяги. Есть математические способности, но совсем не рисует и немузыкален - занимайтесь и этим тоже. Но даже если что-то не получается и ваши усилия не дают заметных результатов, не расстраивайтесь и не дергайте его, просто наслаждайтесь каждым моментом. Ребенок так недолго будет маленьким!
Отдавать ли в школу с 5 лет? Если малыш хочет и готов к школе - отдавайте. Если отдать такого ребенка позже, и он начнет в первом классе писать палочки-крючки, то это навсегда отобьет у него охоту учиться. Конечно, самое лучшое было бы отдать его в класс, где дети с таким же ранним развитием.
Если ваш одаренный ребенок пойдет в обычную школу по месту жительства, приготовьтесь к проблемам. Их лучше рассматривать как задачи, которые предстоит решать. Процедура попадания пятилетнего малыша в школу не совсем проста. Сначала он должен пройти МПТ - медико-психологическое тестирование, где эксперты - психолог, педагог и врач, дают заключение, готов ли ребенок к школе. На основании этого выдается разрешение, с которым можно идти к директору школы. Но прежде стоит найти педагога, который согласится взять такого вундеркинда в свой класс. Зачислят ребенка в первый класс, но буквально сразу же стоит перевести его во второй, обосновав причину ранним развитием и уже освоенным материалом первого класса.
На этом этапе возникают первые подводные камни. Такого ребенка обычно берут не все педагоги, а те учителя, которые хотят свой класс "зазвездить". Берут этого одаренного, скажем, в области математики, малыша, как "звезду". И подход к нему будет соответственный, требующий постоянного подтверждения "звездности". У ребенка в других областях способности могут быть совершенно обыкновенные, а в каких-то - ниже, чем у детей класса, просто по возрасту (физкультура, рисование, труд). Надо понимать, что раннее развитие и развитые определенные способности - это не одно и то же. Но учителя исправно оценивают такого семилетнего пятиклассника по стандарту пятого класса и с удовольствием ставят двойки-тройки по физкультуре и рисованию. В коллективе такой вундеркинд будет физически уступать одноклассникам. Стоит поработать с психологом, чтобы преодолеть возможные трудности.
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