В 2007 году доходы россиян заметно выросли

Росстат опубликовал некоторые данные за 2007 год. Согласно им доходы населения в 2007 году продолжали упорно расти. Так, реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей с учетом инфляции) выросли в 2007 году на 10,4% по сравнению с 2006 годом. В 2006 году их годовой рост составил примерно столько же - 10%.

При этом номинальные доходы в 2007 году выросли на 22,7%, составив в среднем за год 12 490 руб. в месяц. Отметим однако, что в 2006 году этот рост был несколько выше - 23,5%. Среднемесячный доход составлял за год 9911 руб. в месяц. Доходы населения росли в основном из-за роста заработной платы, которая в 2007 году также неизменно росла. По отношению к 2006 году она увеличилась на 26,7% и составила 13 518 руб. В 2006 году ее годовой рост был несколько ниже - 24,5%, а размер достигал 10 736 руб. В реальном сравнении средняя зарплата за 2007 год выросла на 16,2% (в 2006 году - на 13,5%).

Опираясь на данные Росстата, можно смело утверждать, что традиционный скачок доходов в декабре, когда население получает годовые премиальные, в прошлом году был не таким большим, как в 2006 году. По сравнению с ноябрем 2007 года денежные доходы в реальном выражении в декабре 2007 года повысились на 37,3%. В то время как в 2006 году такой рост составил 43,7%. В декабре 2007 года средний денежный доход составил 19 639 руб. (на 26,2% больше декабря 2006 года в номинальном сравнении). В декабре 2006 года доход достигал 14 757 руб. и в номинальном сравнении был на 20,5% больше декабря 2005 года. Начисленная зарплата работника в декабре 2007 года составила 18 467 руб., что на 30% выше, чем в декабре 2006 года, и на 26% больше, чем в ноябре 2007 года. Это выше, чем год назад - в декабре 2006 года рост был на 25,8% выше, чем в декабре 2005 года, и на 27% больше, чем в ноябре 2006 года.

Реальная заработная плата (скорректированная на инфляцию) выросла в декабре 2007 года на 16,2% по сравнению с декабрем 2006 года и на 24,6% к ноябрю 2007 года. В декабре 2006 года она росла примерно такими же темпами - на 15,4% по сравнению с декабрем 2005 года и на 26% к ноябрю 2006 года.