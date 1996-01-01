Миллионеров у нас в стране так и не полюбили

Очередной опрос "Левада-центра", посвященный отношению граждан России к получению согражданами крупных легальных доходов, показал отсутствие каких-либо значительных изменений в них по состоянию с 1989 года. Так, число граждан, категорически не приемлющих миллионные доходы, поскольку не считают честными такого рода выплаты в принципе, повысилось за 19 лет с 45% до 48%. Число толерантных к таким доходам граждан сократилось с 34% до 30%. Наконец, с 9% до 13% выросло число респондентов, готовых мириться с такими доходами при условии их легальности.