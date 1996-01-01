Славянский базар

- Не надо Россию! Единственный выход - это держава славянская! - такие лозунги провозглашал Верховный жрец всех славян Владимир Богумил II ГОЛЯК то Орьевич, побывавший во Владивостоке в конце прошлой недели по приглашению славянской общины "Океанская пятина".

Их немного. Пока

Место действия: Владивосток, лесок в районе Змеинки, по соседству с картодромом, наши дни. "Крупный мужчина с пышными черными усами, ли в то ночном халате, то ли в длинной рубахе малинового цвета, отороченной золотистой лентой, важно прохаживался вокруг высокого деревянного столба с вырезанным грустным ликом. Его голову покрывала отменно выделанная волчья шкура, на ногах - унты. Размахивая молотом на длинной рукояти, он что-то выкрикивал, обращаясь то к столбу, то к небу. Недалеко от него стояло человек десять мужчин и женщин. Они завороженно следили за перемещениями "молотобойца" и как по команде громко повторяли его лозунги. Правда, вразнобой. Чаще всего они прославляли славян и главного древнеславянского бога Перуна. Чей образ, кстати, и был вырезан на тотемном столбе. А мужчина с молотом был Верховный жрец всех славян Владимир Богумил II, приехавший во Владивосток для проведения обряда родичей славянской общины "Океанская пятина". И как он чуть позже рассказал "ЗР", для знакомства со своими дальневосточными братьями.

У подножия тотемного столба стоял настоящий чугунок с дымящимися углями. Богумилу II торжественно поднесли рог с какой-то жидкостью, после чего он, произнеся заклинание, вылил содержимое рога в горшок. Угли зашипели, подножие столба заволокло сладким дымом. Жрец ударил молотом по чугунку и громогласно произнес:

- Быть доброй весне!

Приморский гидрометеоцентр нервно курит в стороне, вместе со своими дорогостоящими станциями наблюдения и метеопостами.

"Для несведущих эти хороводы взрослых людей вокруг тотемного столба, с гортанными криками - диковинная забава. На самом деле так проходят еженедельные встречи членов "Океанской пятины", появившейся в столице Приморья в 2002 году. Их пока немного. Они собираются на своей поляне каждую субботу в полдень, если, конечно, погода позволяет. И пытаются восстановить давно забытые славянские обряды, сдабривая свою речь давно забытыми словами и фразами.

Эти люди называют себя проводниками славянской культуры дохристианской Руси. И радуются, что не всякий житель Владивостока знает о местонахождении святилища, сотворенного их собственными руками и на собственные средства. На то есть причины. Несколько раз какие-то вороги пытались выкорчевать обрядовые бревна, украшенные волчьими мордами, и поджечь тотемный столб, обложив его покрышками. Слава Перуну, беды не случилось.

В миру у членов общины современные имена, а на территории святилища - древнеславянские, знакомые нам только по былинам или истории Древней Руси. Так, глава "Океанской пятины" радарь Святополк по паспорту - Александр Иванович и весьма уважаемый в городе человек.

К своей второй жизни и к святилищу "древние славяне" относятся очень серьезно и стараются не подпускать к себе непосвященных. Но и не отвергают интересующихся. Они искренне считают, что посещение святилища благоприятно сказывается на здоровье человека. По их словам, во время исполнения древнеславянских обрядов восстанавливается мужское и женское начала, гармонизируется жизнь.

Мы от Перуна

Прибытие Владимира Богумила II во Владивосток для членов "Океанской общины" - нежданный праздник. До этого Верховный жрец, путешествуя по России, никогда так далеко не забирался.

Богумилу II, по паспорту Владимиру Юрьевичу ГОЛЯКОВУ, 38 лет. На его груди поверх красной рубахи висит деревянный амулет с символическим изображением двух волчьих голов. Голова покрыта волчьей шкурей. Голос у Верховного жреца зычный, чуть с хрипотцой. Вещает он тягуче, нараспев, аки боян, только без гуслей. Диапазон его интересов беспределен.

- Исходя же из доходов наших, кои во всём Белом Роде да во всём Белом Свете считаются самыми низкими, то является для Славянского народа преступным явлением, - громогласно вещал Верховный Жрец.

Богумил II не скрывает, что его цель - политика. И что танцы у тотемных столбов в честь сверхбога Перуна, коих сейчас по всей России понатыкано предостаточно, когда-нибудь да закончатся... движением славянского возрождения.

- Не надо Россию! Хватит. Вам эта Россия понравилась? Не думаю. Алкоголизм, наркомания, везде самопредательство! Ваш единственный выход " это держава славянская! Я приведу порядок на развал российский!, - грозно сводит брови Верховный жрец.

Богумил II искренне уверен, что за его плечами 340 миллионов славян, проживающих в Европе. После Владивостока, кстати, Верховный жрец отправляется в Москву на съезд представителей славянских общин России, Украины, Белоруссии. А это уже не танцы с топором у тотемного столба.

Меня готовили старцы

Рассказывая о своем "жреческом" происхождении, Владимир Юрьевич без тени смущения упоминает, что в его роду был знаменитый Соловей-Разбойник, который дюже пел хорошо, за что Соловьем и прозвали. А Разбойником - за то, что призывал русичей бороться с навязанным Руси христианством. Об этом ему якобы поведал его дед, а тому - его прадед, и так далее. По словам господина Голякова, его былинного предка убил Ильюшка из города Мурома, тот самый, что на печи возлежал тридцать лет и три года. По заказу церковников он подло ударил Соловья топором в спину.

- Меня с 13 лет готовили к сану Верховного жреца. Когда пришел срок, восемь старцев, проживающих в дремучих лесах под Санкт-Петербургом, возложили на меня эту почетную обязанность, - доверительно сообщил Богумил II.

Между тем свое реальное, а не былинное прошлое Верховный жрец раскрывал неохотно. Как оказалось, он женат, у него сын и дочь; его дед, ныне покойный, до войны был директором богатого колхоза на Волге. Отец же Владимира Юрьевича жив и, было дело, дружил с "зеленым змием". Верховный жрец служил в Советской армии, работал сварщиком, на лесозаготовках. И все! Дальше темнота.

По словам же его сподвижников, Богумил II, помимо исполнения "жреческих" обязанностей, активно занимается целительством. Якобы в центре Санкт-Петербурга у него своя то ли клиника, то ли кабинет. И он уже исцелил несколько человек от рака. Говорят, что он принимает даже безнадежных больных. И что его как целителя почитает космонавт Георгий Гречко. По слухам, к врачебной помощи Верховного жреца прибегал Президент РФ Владимир Путин.

Не секта ли это?

В одном из учреждений культуры Владивостока Верховный жрец выступил на концерте-встрече со своими почитателями. На удивление во Владивостоке таковых нашлось от силы человек пятьдесят. И то в основном пенсионеры. Билеты, кстати, по нынешним меркам, стоили совсем недорого, 200 рублей.

Богумил II явил себя залу традиционно, в волчьей накидке. Он начал с приветствия славянам, а потом прочел "лекцию о международном положении". Его слушали, открыв рты: он знал, за какие струны щипать. Жрец обещал зрителям вывести их из грязи да во князи, из сброда в народ, из россиян да во славян. Уставшие от диких цен, от неразберихи в политике и бытовых проблем граждане буквально пожирали оратора глазами.

Каждый куплет своего выступления жрец заканчивал недвусмысленным вскидыванием правой руки вверх и очередной осанной славянскому роду. Зерна попадали в благодатную почву: немногочисленные зрители ему покорно вторили: "Слава народу! Смерть уроду!" И так на протяжении часа.

А в это время в фойе металась испуганная директриса очага культуры, предоставившая зал заезжему "гусляру":

- Ой, не секта ли это, ведь у нас полувоенная организация! И кто такой этот Богумил II? Что об этом мероприятии думают в администрации края, - округлив глаза, вопрошала она устроителей концерта.

На концерте прозвучало несколько былин, правда, без музыкального сопровождения, чему зрители были совсем нерады. Оказалось, что они отождествляли былины с гуслями: некоторые даже покинули зал. Отсутствие музыкального инструмента, якобы оставшегося в Питере, гастролер объяснил перепадами температуры, к которым очень восприимчивы его нежные гусли с золотыми и серебряными струнами.

Впрочем, гусли в зале все же нашлись, их принес один из местных почитателей Перуна. Он также пожелал исполнить несколько былин в подарок дорогому гостю. Но Верховный жрец почему-то и сам играть на чужом инструменте не стал, и хозяину не позволил: то ли конкуренты ему ни к чему, то ли музицирование вообще не входило в его планы.

Закончилось "былинное" шоу сбором пожертвований на "воссоединение славянских народов".

Досье "ЗР"

Владимир Богумил II, по паспорту Владимир Юрьевич Голяков, верховный волхв неоязыческой секты "Схрон еж словен" - "Единение всех славян" (она же "Шаг волка" и "Родобожие").

В начале 90-х годов - член неоязыческой секты "Союз Венедов", которой руководил идеолог "ведизма" (славяно-русского неоязычества) Виктор БЕЗВЕРХИЙ (Остромысл).

В 1994 году Владимир Голяков - директор фирмы "Оберег" в г. Павловске, под Санкт-Петербургом. В фирме "Оберег" разрабатывались специальные "медицинские лицеизмерительные приборы", с помощью которых выявлялись "инородческие дети", не подлежащие славянской медицине. Обещал построить в Павловске "Центр ведо-рунической медицины" для истинных славян.

В 1997 году основал в Петербургском районе Купчино общину "Шаг Волка" (она же "Схорон еж словен"), объявив себя ее верховным жрецом, тогда же принял имя Владимир Богумил II.

Согласно идеологии Голякова, славяно-арийская языческая конфессия "Шаг Волка", якобы основанная новгородцем Милославом Богумилом I по прозвищу Соловей-Разбойник, существует на северо-западе Руси с 1074 года.

15 августа 2003 года Владимир Голяков организовал и лично возглавил нападение на питерский офис общества "Мемориал", запер сотрудников в чулане и унес оргтехнику. Через месяц был арестован и 22 июня 2004 получил за это по статье "разбой" 5 лет условно.

Между тем факт участия в нападении Голяков отрицает. По его словам, это была подстава с двойником, месть власти за его идеологические убеждения: "Чтобы взять меня под колпак".