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14 тысяч - беременной жене солдата
В Год Семьи вступил в силу закон, предусматривающий два новых вида государственной помощи семьям с детьми. Теперь "детские" пособия будут получать семьи военнослужащих, призванных на срочную службу.
Сегодня на учете в краевом военкомате 279 таких семей, 56 из которых только готовятся к появлению малышей.
Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, согласно новому закону, беременная жена военнослужащего имеет право получить единовременное пособие - 14 тысяч рублей. Размер ежемесячного пособия, которое мамы будут получать после рождения ребенка и до трехлетнего возраста, составляет 6 тысяч рублей. Закон также предусматривает, что право государственной материальной поддержки получают опекуны или другие родственники, ухаживающие за ребенком.
Выплатой пособий за счет субвенций из федерального бюджета будут заниматься органы социальной защиты населения. Как пояснили в департаменте социальной защиты населения Приморского края, сегодня размер субвенций, необходимых для Приморья, уточняется в Правительстве Российской Федерации. Специалисты заверили, что при получении из федерального бюджета необходимых средств, семьи тех, кто призван на военную службу, получат пособия на детей в полном объеме, с учетом январских выплат.
Напомним, что государственная поддержка семей, воспитывающих детей, - часть "Концепции демографического развития страны до 2025 года". Этот документ подписан Президентом России Владимиром Путиным в октябре, однако работа над ним велась в течение всего 2007 года. Существенно увеличен размер детских пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Важно, что его стали получать и неработающие мамы. Сейчас в Министерстве здравоохранения и социального развития рассматривают очередное увеличение выплат, включенных в демографический пакет.
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