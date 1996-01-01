www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.76 р. 100 JPY: 58.28 р.
EUR: 77.38 р. 10 CNY: 95.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Городу - хозяина, дворникам - лопаты

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Чтобы решить проблему с пассажирскими перевозками во Владивостоке, необходимо для начала вовремя убирать снег. Так посчитало большинство участников "круглого стола" по проблемам транспорта и пассажирских перевозок, состоявшегося накануне в городской Думе.

В его работе приняли участие не только городские депутаты, но и архитекторы, бизнесмены от транспорта, чиновники обеих администраций, ГАИ и т.д. Мероприятие было задумано как способ выслушать все заинтересованные стороны по наболевшей проблеме. Однако после первых выступлений стало ясно, что до консенсуса далеко и у представителей всех структур были как свои взгляды, так и своя правда.

В частности, непреходящей проблемой остается работа общественного транспорта. Если электрический транспорт, пусть и с убытками, но худо-бедно свои функции выполняет и в будущем, разумеется, не без помощи муниципалитета, выстоит, то коммерческие перевозчики были готовы и здесь шантажировать город, сетуя на тяжелые условия, отсутствие кадров, излишний административный прессинг и т.д.

Так, Игорь КРАВЦОВ, руководитель компании, чьи автобусы обслуживают Змеинку, так и не смог внятно ответить на вопрос депутата Гордумы Любови ГОРЯЧИНОЙ, почему его автобусы после 20.00 покидают фронт работы, оставляя жителей самого удаленного городского района без связи с цетром. Ссылки на поломки, малый парк и тяжелые условия труда всех присутствующих не удовлетворили. В чем, собственно, депутат Геннадий ТУРМОВ за всех и уведомил Игоря Юрьевича.

Но это был лишь эпизод, характеризующий весь ход обсуждения проблемы. Уже в кулуарах было высказано мнение, что городу, прежде всего, нужен хозяин, который мог бы в жесткой форме подавить фронду в лице разношерстных перевозчиков, поднять на должный уровень электротранспорт, навести порядок с парковками и пешеходными зонами. Будет у города хозяин - будут и деньги со всеми вытекающими "презентами". В противном случае никакой "форум" не поможет.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru