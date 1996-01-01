Городу - хозяина, дворникам - лопаты

Чтобы решить проблему с пассажирскими перевозками во Владивостоке, необходимо для начала вовремя убирать снег. Так посчитало большинство участников "круглого стола" по проблемам транспорта и пассажирских перевозок, состоявшегося накануне в городской Думе.

В его работе приняли участие не только городские депутаты, но и архитекторы, бизнесмены от транспорта, чиновники обеих администраций, ГАИ и т.д. Мероприятие было задумано как способ выслушать все заинтересованные стороны по наболевшей проблеме. Однако после первых выступлений стало ясно, что до консенсуса далеко и у представителей всех структур были как свои взгляды, так и своя правда.

В частности, непреходящей проблемой остается работа общественного транспорта. Если электрический транспорт, пусть и с убытками, но худо-бедно свои функции выполняет и в будущем, разумеется, не без помощи муниципалитета, выстоит, то коммерческие перевозчики были готовы и здесь шантажировать город, сетуя на тяжелые условия, отсутствие кадров, излишний административный прессинг и т.д.

Так, Игорь КРАВЦОВ, руководитель компании, чьи автобусы обслуживают Змеинку, так и не смог внятно ответить на вопрос депутата Гордумы Любови ГОРЯЧИНОЙ, почему его автобусы после 20.00 покидают фронт работы, оставляя жителей самого удаленного городского района без связи с цетром. Ссылки на поломки, малый парк и тяжелые условия труда всех присутствующих не удовлетворили. В чем, собственно, депутат Геннадий ТУРМОВ за всех и уведомил Игоря Юрьевича.

Но это был лишь эпизод, характеризующий весь ход обсуждения проблемы. Уже в кулуарах было высказано мнение, что городу, прежде всего, нужен хозяин, который мог бы в жесткой форме подавить фронду в лице разношерстных перевозчиков, поднять на должный уровень электротранспорт, навести порядок с парковками и пешеходными зонами. Будет у города хозяин - будут и деньги со всеми вытекающими "презентами". В противном случае никакой "форум" не поможет.