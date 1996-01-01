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Благоустройством Хабаровска займется холдинг

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Хабаровская мэрия реформирует городских благоустроителей по-своему. Благоустройством города со второй половины 2008 г. будет заниматься холдинг, созданный из 8 МУПов.

Об этом на недавней пресс-конференции сообщил хабаровский мэр Александр СОКОЛОВ. Градоначальник не скрывал, что приступить к реорганизации отрасли мэрия во-многом вынуждена под давлением федерального центра. Именно для того, чтобы получить немалые средства из фонда реформирования ЖКХ, муниципалитет должен выполнить ряд жестких условий. Например, жилищный фонд города должен почти целиком состоять на обслуживании частных компаний, а муниципальные предприятия ЖКХ предстоит акционировать и передать в частные руки.

Однако просто так муниципалитет свое "кровное" (для МУПов мэрия закупила более 200 единиц техники), по словам Соколова, отдавать не собирается. Дабы реорганизуемые предприятия "не утратили управляемость и прежнюю эффективность", и появилась идея холдинга под эгидой муниципалитета. Судя по всему, ему в будущем и может достаться весь муниципальный заказ по благоустройству Хабаровска. Однако в какой форме и в какие сроки будет создан благоустроительный холдинг, в мэрии пока не знают.

Впрочем, уже известно, что предложения и проекты жизнедеятельности новой организации поручено подготовить соответствующим структурам мэрии к 1 июля 2008 г.

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