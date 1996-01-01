У женщин мозги другие

Или у мужчин. Многие поборники женского равноправия путают права и возможности. На самом деле у мужчин и женщин разные силы, пристрастия, психика и способ мышления. Это известно уже несколько тысячелетий, а тех, кто не желает замечать очевидного, вразумляет наука. О чем же говорят последние научные данные?

Маттиас Рип и его коллеги из Ульмского университета (Германия) показали, что мужчины и женщины используют разные части мозга, когда, например, заблудившись, пытаются найти дорогу, потому и делают это по-разному.

Исследователи посадили 24 здоровых добровольца - 12 мужчин и 12 женщин - за видеомонитор. Они должны были искать выход из трех лабиринтов, представленных на экране дисплея. Тем временем ученые следили за активностью их мозга, используя метод функционального магнитного резонанса. Оказалось, что и мужчины и женщины при решении задачи ориентирования использовали теменные области коры головного мозга, правую сторону гиппокампа и несколько других известных областей мозга. Нейробиологи считают, что эти области помогают анализировать зрительную информацию о характере местности и о нашем местоположении.

Однако, сориентировавшись на местности, мужчины и женщины начинают вести себя совершенно по-разному. По словам Рипа, он и предположить не мог, что различия окажутся столь велики. При прохождении лабиринта женщины в основном полагаются на ориентиры, приметы местности и используют при этом правую часть лобных долей мозга. Они опираются на моторную память, пытаясь сохранить в сознании знакомые ориентиры. Мужчины же, не пренебрегая полностью ориентирами, основное внимание обращают на геометрические параметры, такие как форма стены или угла. При этом у мужчин активна левая сторона гиппокампа, которая помогает в оценке геометрии пространства и позволяет вспомнить, были вы здесь или нет.

Исследования подтвердили известный факт, что мужчины находят дорогу в незнакомой местности быстрее женщин.

Рип утверждает, что эти данные совпадают с результатами его же опытов, проведенных ранее на крысах, да простят ученого феминистки. Например, повреждения передней доли мозга нарушают у самок чувство направления, а у самцов - нет.

Ученый очень неохотно строит догадки о причине такого различия в поведении полов. Он считает, что экспериментальных данных еще недостаточно для научного обоснования, а обнаруженные различия просто присущи мозгу от рождения, что вовсе не означает превосходства одного из полов. Прекрасный постулат, который никого не обижает, но ничего и не объясняет.

Нейл Барджесс, нейробиолог из Лондонского университетского колледжа, считает, что женщины хуже мужчин находят дорогу в незнакомой местности из-за структурных различий между мужским и женским мозгом, и находит это обстоятельство весьма интересным. Но он не исключает и такой возможности, что мужчины, которые чаще женщин играют в компьютерные игры, более комфортно чувствовали себя при выполнении задания и потому легче с ним справились. А как же крысы? Ведь они тоже в зависимости от пола ориентируются по-разному.

По-видимому, у женщин мозги не только мыслят по-другому, они действительно другие. Это подтверждают данные, полученные Годфри Пирлсоном и его коллегами из Медицинского института Университета Джона Хопкинса (США). Ученые нашли существенные отличия в строении мозга человека, которые связаны с полом. Речь идет об участке коры больших полушарий мозга под названием "нижняя височная доля". Сканирование с применением новейшей компьютерной технологии показало, что размер нижней височной доли у мужчин превышает ее размер у женщин. Кроме того, в мужском мозге она асимметрична: в левом полушарии больше, чем в правом, а у женщин - все наоборот: несколько больше в правом, хотя и не в такой степени.

Нижняя височная доля - структура, относительно эволюционно молодая, поэтому особенно развита у человека по сравнению с животными. Полагают, что она имеет большое значение для обработки зрительной и осязательной информации, а также для внимания. Известно, что эта часть мозга была особенно велика у Альберта Эйнштейна. У других выдающихся физиков и математиков она больше, чем у обычных людей. Роль правой и левой доли неодинакова. "Правая височная доля, - говорит Г. Пирлсон, - вероятно, связана с пространственной памятью и с чувствами, в то время как левая обеспечивает оценку быстроты движения, времени, способность воображаемого вращения трехмерных фигур".

Значит, у мужчин нижняя височная доля больше. Но это отнюдь не означает, что мужской мозг совершеннее женского. Более развитая левая нижняя височная доля действительно способствует проявлению способностей к точным наукам у большинства мужчин, хотя и здесь достаточно много исключений в лице гениальных женщин-физиков или математиков. В то же время предыдущие исследования того же Пирлсона показали, что важнейшие для человека речевые поля в лобной и височной коре сильнее развиты в женском мозге. Так что, возможно, женщины имеют преимущества перед мужчинами тогда, когда надо выразить мысль словами.