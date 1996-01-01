Какие груди в Голливуде?

Кормление ребенка грудью портит форму груди - так считают многие молодые мамы. Она обвисает и становится дряблой. Поэтому они предпочитают кормить новорожденных молочными смесями.

Но только не Анжелина Джоли - не в пример другим она признает только грудное молоко для своей дочки!

Современные женщины уверены: кормление грудью - это жертва. И, к сожалению, в женских консультациях им нечасто рассказывают, что если не кормить грудью, то сразу после родов можно столкнуться с гинекологическими проблемами - в отсутствие грудного вскармливания матка дольше возвращается к прежней форме.

Матка

Уже в течение первых часов после родов мышцы матки сокращаются, она уменьшается и занимает прежнее положение - поднимается. Масса матки сразу после родов - 1000 г, но уже к концу первой недели она уменьшается до 350 - 400 г, а вот через 6 - 8 недель ее вес должен составлять не более 50 - 60 г. Так задумано природой: ребенок сосет грудь, а матка сокращается, быстрее принимая прежние размеры.

Однако при этом природа не предусмотрела, что женщины будут отказываться от грудного вскармливания. И в результате у некормящих матерей процесс обратного развития матки - в сторону прежних размеров - будет занимать более длительное время, грозя осложнениями.

А еще врачи считают, что, если женщина кормила ребенка грудью, она на 15% защитила организм от развития рака молочной железы, диабета и ожирения. Причем защита эта действует не менее пятнадцати лет после последних родов. Конечно, никто не будет уверять, что у женщин, кормивших грудью, эти заболевания не развиваются вообще. При неудачном стечении обстоятельств они могут появиться у каждой, но тут имеют значение совсем другие факторы риска.

Малыш

Грудное вскармливание приносит пользу не только матери, но и ребенку. Это только кажется, будто ему все равно, что он пьет. Как выясняется, для организма малыша это имеет огромное значение.

В первые месяцы жизни закладывается здоровье ребенка на долгие годы вперед, поэтому грудное молоко на 40% снижает развитие у него во взрослом возрасте диабета и ожирения. К примеру, в Америке было проведено исследование, показавшее, что люди, которых в младенчестве кормили детскими смесями, гораздо чаще становятся толстяками. Что же такого плохого в этих смесях?

Ученые предполагают, что белок коровьего молока, содержащийся в искусственных смесях, снижает защитные свойства иммунной системы. А вот материнское молоко содержит все необходимые малышу витамины и полезные вещества, но самое главное - они хорошо усваиваются его организмом и нисколько ему не вредят, в отличие от чужеродного коровьего молока.

Доказано: если едва родившегося младенца сразу положить прямо на грудь матери и оставить там в течение первых четырех часов его жизни, то он на 42 дня дольше будет пить грудное молоко, чем тот, которого сразу запеленали и положили в кроватку. Стрессы и переживания влияют на выработку гормона окситоцина, который играет очень важную роль в грудном вскармливании: окситоцин перемещает молоко из той зоны груди, в которой оно вырабатывается, к соскам. Вот почему у постоянно нервничающих мам мало молока - снижается выработка окситоцина.