www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.25 р. 100 JPY: 58.77 р.
EUR: 78.08 р. 10 CNY: 96.86 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Какие груди в Голливуде?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Кормление ребенка грудью портит форму груди - так считают многие молодые мамы. Она обвисает и становится дряблой. Поэтому они предпочитают кормить новорожденных молочными смесями.

Но только не Анжелина Джоли - не в пример другим она признает только грудное молоко для своей дочки!

Современные женщины уверены: кормление грудью - это жертва. И, к сожалению, в женских консультациях им нечасто рассказывают, что если не кормить грудью, то сразу после родов можно столкнуться с гинекологическими проблемами - в отсутствие грудного вскармливания матка дольше возвращается к прежней форме.

Матка

Уже в течение первых часов после родов мышцы матки сокращаются, она уменьшается и занимает прежнее положение - поднимается. Масса матки сразу после родов - 1000 г, но уже к концу первой недели она уменьшается до 350 - 400 г, а вот через 6 - 8 недель ее вес должен составлять не более 50 - 60 г. Так задумано природой: ребенок сосет грудь, а матка сокращается, быстрее принимая прежние размеры.

Однако при этом природа не предусмотрела, что женщины будут отказываться от грудного вскармливания. И в результате у некормящих матерей процесс обратного развития матки - в сторону прежних размеров - будет занимать более длительное время, грозя осложнениями.

А еще врачи считают, что, если женщина кормила ребенка грудью, она на 15% защитила организм от развития рака молочной железы, диабета и ожирения. Причем защита эта действует не менее пятнадцати лет после последних родов. Конечно, никто не будет уверять, что у женщин, кормивших грудью, эти заболевания не развиваются вообще. При неудачном стечении обстоятельств они могут появиться у каждой, но тут имеют значение совсем другие факторы риска.

Малыш

Грудное вскармливание приносит пользу не только матери, но и ребенку. Это только кажется, будто ему все равно, что он пьет. Как выясняется, для организма малыша это имеет огромное значение.

В первые месяцы жизни закладывается здоровье ребенка на долгие годы вперед, поэтому грудное молоко на 40% снижает развитие у него во взрослом возрасте диабета и ожирения. К примеру, в Америке было проведено исследование, показавшее, что люди, которых в младенчестве кормили детскими смесями, гораздо чаще становятся толстяками. Что же такого плохого в этих смесях?

Ученые предполагают, что белок коровьего молока, содержащийся в искусственных смесях, снижает защитные свойства иммунной системы. А вот материнское молоко содержит все необходимые малышу витамины и полезные вещества, но самое главное - они хорошо усваиваются его организмом и нисколько ему не вредят, в отличие от чужеродного коровьего молока.

Доказано: если едва родившегося младенца сразу положить прямо на грудь матери и оставить там в течение первых четырех часов его жизни, то он на 42 дня дольше будет пить грудное молоко, чем тот, которого сразу запеленали и положили в кроватку. Стрессы и переживания влияют на выработку гормона окситоцина, который играет очень важную роль в грудном вскармливании: окситоцин перемещает молоко из той зоны груди, в которой оно вырабатывается, к соскам. Вот почему у постоянно нервничающих мам мало молока - снижается выработка окситоцина.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru