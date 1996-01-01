Как не потерять грудное молоко

По статистике, 60% грудничков вынуждены довольствоваться искусственными смесями, потому что с образованием грудного молока у их матерей бывают проблемы.

Если оно вначале и есть, то с течением времени может пропасть. Поэтому средняя продолжительность кормления грудью - всего четыре с половиной месяца. А надо бы - год. Потому что даже введение прикорма не означает, что от грудного вскармливания можно отказаться. Материнское молоко - необыкновенный и незаменимый продукт.

Даже самая что ни на есть сбалансированная молочная смесь самой респектабельной фирмы - не более чем суррогат. Ну не может состав молочной смеси полностью совпасть с составом грудного молока. От одних смесей груднички толстеют, от других покрываются сыпью, от третьих...

Кроме того, у каждой женщины молоко вырабатывается природой не просто так, а в расчёте именно на её ребёнка. Содержащиеся в нём вещества нужны именно вашему младенцу, а не грудничку вообще. Состав молока изменяется с возрастом ребёнка, и даже в разных порциях в течение дня различается содержание белков, жиров и углеводов. В утреннем молоке больше углеводов - малышу предстоит длиннющий день и ему нужна уйма энергии. Днём с молоком матери ребёночек получит белки - это строительный материал организма. И потребности в "кирпичиках" для роста будут удовлетворены. Вечером, когда малышу предстоит отход ко сну и хочется, чтобы сон был сладок и крепок, ему очень кстати придётся вечерняя порция молока. В ней больше всего жиров. Можно ли всё это предусмотреть в искусственных смесях?

Гипогалактия - это не космос

Но не слишком ли это жестоко - рассказывать молодым матерям, у которых нет молока, о его несомненной пользе? Нет, потому что отсутствие или недостаток грудного молока - дело поправимое. Гипогалактия - именно таким "астрономическим" словом называется недостаток женского молока - поддаётся лечению. Начинать нужно, ещё когда женщина только готовится стать матерью. Многие боятся растолстеть во время беременности и оттого придирчиво осматривают каждый кусок, прежде чем отправить его в рот. В принципе правильно. Лишний вес ни к чему. Только не перестарайтесь - для развития плода нужно множество веществ, и если будущая мама себя ограничивает в содержащих эти вещества продуктах, то плод-то своё возьмёт, а вот организм женщины нужного питания недополучит. От этого после родов могут быть проблемы с образованием грудного молока.

Питание беременной женщины должно быть полноценным, богатым витаминами и микроэлементами. Не следует ограничивать себя в мясе и рыбе - животный белок не должен составлять менее 60% от всех белков ежедневного рациона. Никакие посты и диеты беременной женщине не подходят! Больше свежих овощей и фруктов! В них - необходимые минералы и витамины - В1, В2, С, Е, каротин. Полезно делать так: берёте пригоршню гречневой крупы, без масла поджариваете её на сковородке (только не подсмолите!) и ешьте каждый день, тщательно разжёвывая. Отлично помогает.

В кормлении грудью есть 3 критических периода: 3-10-й день от рождения ребёнка, 20-30-й день и 3-й месяц. В эти дни происходит гормональная перестройка в материнском организме и секреция грудного молока под особенной угрозой. Что же нужно делать? Особенно строго в эти дни соблюдайте диету, избегайте волнений и применяйте фитотерапевтическую профилактику.

Фитотерапию следует начинать задолго до того, как вы обнаружите, что молока нет или катастрофически не хватает. Как догадаться, что это произойдёт, особенно если роды первые? Расспросите родственниц: если у вашей матери, старшей сестры или кузин были проблемы с кормлением грудью - это повод начать заваривать травки. Также следует побеспокоиться, если незадолго до беременности вы тяжело болели, перенесли в течение жизни заболевания половой сферы.

Заварить, отстоять, пить...

Какие же растения помогают избавить малыша от питания из баночек? Это столовый салат, редька, укроп, фенхель, тмин, крапива, лесной орех, одуванчик, душица, мелисса, анис. Эти растения можно употреблять в естественном виде, например - салат или лесные орехи. Другие, которые продаются в высушенном состоянии, можно заваривать. Получится чудодейственный настой. Пить его нужно так: чайную ложку измельчённых семян салата, тмина, укропа, аниса, фенхеля заварите стаканом крутого кипятка, а когда остынет, пейте по 2 столовые ложки 6 раз в день. Отличное средство - морковь. Она содержит бета-каротин, очень полезный для кормящих грудью. Потрите морковь на тёрке, и две столовые ложки её положите в стакан молока. Таких "коктейлей" нужно выпивать в день три. Хорошее средство - мёд! Его любят клетки, которые вырабатывают женское молоко.

Не пренебрегайте травяными чаями. Ко всему прочему они ещё и вкусны. Возьмите 8 частей обычного байхового чая и смешайте с двумя частями мелиссы или душицы, дудника, крапивы. Можно заваривать чай и со смесью из этих трав. Пить нужно как обычный чай. Можно с бубликами. А лучше с бородинским хлебом - он содержит очень полезный тмин.

Что ещё? Во время беременности нужно стараться вести здоровый образ жизни, больше гулять на свежем воздухе и не подвергаться стрессам. Старайтесь не простужаться и не допустить обострений хронических заболеваний, если они есть.