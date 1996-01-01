Красный нос вне закона

Почему умывания кубиками льда полезны, а десятиминутная пробежка по морозцу отражается на коже не лучшим образом? Где же правда?

Все очень просто! При низкой температуре воздуха сальные железы начинают хуже функционировать, и кожа сохнет. Поэтому лицо нужно защищать с помощью косметики.

Первое правило, альтернативы которому еще не придумали: перед выходом на улицу наносить на лицо жирный крем. Время нанесения имеет значение: если задолго до выхода - защита будет недостаточной, если непосредственно перед выходом - содержащаяся в креме жидкость не успеет впитаться и на морозе превратится в тонкую льдистую корочку. Оптимальное время нанесения крема - за 30-60 минут до выхода.

Для особо чувствительной кожи можно порекомендовать детские зимние кремы: как и детские солнцезащитные средства, они обладают повышенной степенью защиты.

Помимо чрезмерной сухости и стянутости кожи с некоторыми случается казус под названием "Мороз красный нос". Чем ближе к коже расположены сосуды, тем выше вероятность ходить с покрасневшей физиономией вместо румянца. Мгновенно действующих средств от этой напасти нет, но можно тренировать сосуды контрастным умыванием (холодной и горячей водой поочередно), а также принимать витамин С и аскорутин для укрепления сосудов.

Единственное, что может сделать крем - это немного защитить кожу от повреждения ледяными снежинками, летящими с порывами ветра. С этой задачей может справиться любой крем, содержащий силиконы, ряд синтетических эмолентов, хитозан и другие полимеры. Эти вещества обладают способностью фиксироваться в роговом слое и образовывать нечто вроде пленки на коже.

Допустим, вы осознали важность защиты кожи от мороза только после того, как пострадали. Смажьте пострадавшие участки кожи кремом типа "Спасателя". Для потрескавшихся губ подойдет обыкновенное детское масло - и больше без помады на улицу не выходить! Идеальная зимняя помада - с маслом жожоба.

Участь волос зимой может тоже оказаться печальной: сухие, потрескавшиеся, наэлектризованные под шапкой. Последнее не означает, что шапку носить не стоит. Просто косметологи советуют зимой перейти на сильно витаминизированные бальзамы-ополаскиватели и несмываемые маски для волос.

И, наконец, многие сталкивались с такой невидимой глазу проблемой, как загрубевшая кожа на ногах (особенно там, где кончаются сапоги или ботинки). Рецепт все тот же: для начала заживляющий крем на обветренное место, и затем - ежедневные профилактические смазывания жирным кремом.

Впрочем, зима - не повод совершенно отказываться от радостей жизни, посвятив свое время угрюмому растиранию салом. Отказываться от декоративной косметики не стоит. Однако любую косметику на водной основе нужно отложить до весны: в холода стоит использовать помаду и тональный крем на жировой основе.