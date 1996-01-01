Смертельная пластика

В американской прессе не прекращается скандал, связанный с пластической хирургией. Его причиной стала смерть 58-летней американки после пластической операции по уменьшению груди и липосакции.

Гибель Донды Уэст спровоцировала новую волну дискуссий о том, стоит ли современному человеку стремиться к мифическим "идеалам красоты" ценой собственной жизни.

В медицинских отчетах по делу Уэст говорится, что она умерла из-за "уже имевшейся болезни коронарной артерии" и "множества постоперационных факторов". Среди них называются возраст пациентки, ее избыточный вес, болезнь бронхов, слишком тугая перевязка груди и другие. Однако какой из факторов стал роковым для 58-летней Донды Уэст, оперировавшие ее медики до сих пор не знают. И о том, есть ли прямая связь между операцией, которой подверглась пациентка, и ее смертью, предпочитают отмалчиваться.

Как считают российские медики, в случае Уэст действительно трудно определить, что же в конечном счете привело к ее смерти. Однако, по их мнению, то, что операция изначально была рисковой, не заметить нельзя. "Сама длительность операции - пять с половиной часов - уже является фактором риска. Квалифицированные пластические хирурги пациентов готовят заранее, особенно в случае таких факторов риска, как избыточный вес, длительная операция и так далее. Наибольшее количество осложнений, приведших к летальному исходу, наблюдаются именно после операций липосакции либо при комбинации липосакции с другими пластическими операциями", - отметил в беседе с РБК daily доктор пластической хирургии Дмитрий Слоссер.

Факторы риска после пластической операции есть в большинстве случаев, утверждают специалисты. Как ни крути, но пластическая хирургия - это то же самое вмешательство в человеческий организм, что и обычная хирургия, и ее последствия не проходят незамеченными. Так, согласно исследованиям специалистов из США, после процедуры липосакции у пациентов всех возрастов увеличивается возможность наступления смерти. Люди пожилого возраста (особенно после 65 лет) после вмешательства пластических хирургов часто живут не более трех месяцев.

Кроме того, неудачная пластическая операция нередко становится косвенной причиной гибели пациентов. Согласно исследованиям ученых из медицинского центра Университета Вандербильта в США, женщины, которые прошли процедуру увеличения груди, подвержены суициду в три раза больше, чем остальные. Кроме того, женщины с грудными имплантантами в три раза чаще умирали от алкогольного отравления или передозировки наркотиков.

Эксперты говорят, что число жертв пластической хирургии растет пропорционально ее популярности в мире. Причина же популярности пластики, по их мнению, в слишком агрессивно навязываемых стандартах красоты. "Агрессивная реклама подобных услуг формирует вредные потребительские стандарты у людей и толкает многих из них на абсолютно ненужное им хирургическое изменение внешности", - отметил в беседе с РБК daily директор Института демографических исследований Игорь Белобородов.

Так, в США, Европе и России особую популярность обрели программы, в которых реальные люди делают себе реальные пластические операции, желая быть похожим на кого-то из популярных людей. Обязательным элементом таких сюжетов является интервью с близкими и родными пациента, которые поддерживают его и говорят, что пластическая операция изменит жизнь пациента "к лучшему".

Подобная пропаганда в результате приводит к тому, что в практике пластической хирургии учащаются случаи очевидных "перегибов", когда у пациентов нет острой необходимости изменять свою внешность хирургическим путем, но они настаивают на своем желании выглядеть "лучше, чем сейчас". По неофициальной статистике, в США ежегодно около 2 тысяч девочек-подростков подвергают себя операции по увеличению груди. Австралийские власти также забили тревогу по поводу того, что с каждым годом все большее число девочек в возрасте от 13 до 17 лет штурмует клиники пластической хирургии с просьбой сделать им операцию. А в прошлом году президент Венесуэлы Уго Чавес выступил по национальному телевидению с заявлением о том, что нужно прекратить распространенную в стране практику дарения 15-летним подросткам денег на операцию по увеличению груди.

На российских медицинских форумах сообщения вроде "Мне 16 лет, и у меня очень маленькая грудь, что делать?!" тоже перестали быть редкостью. Хотя пластическая хирургия стала популярной в нашей стране относительно недавно, это не помешало ей всего за несколько лет стать одним из излюбленных "развлечений" представителей среднего и высшего классов. По данным Минздравсоцразвития, наибольшей популярностью среди операций пластической хирургии в России пользуются именно операции по увеличению груди. А согласно исследованию маркетинговой компании ACNielsen, в 2006 году услугами пластического хирурга готов был воспользоваться каждый второй россиянин. Слава Богу, говорят специалисты, что не все желающие лечь под нож пластического хирурга россияне имеют столько денег, чтобы оплатить операцию (ее стоимость в среднем колеблется от 20 тысяч рублей до бесконечности).

Впрочем, речь идет только об эстетической разновидности пластической хирургии. Другое дело - хирургия реконструктивная, когда пациент действительно нуждается в коррекции внешности (например, случаи сращенных органов тела, когда хирургическое вмешательство реально облегчает жизнь человеку). Вот тогда вмешательство пластического хирурга абсолютно оправдано.

Что же касается остальных случаев, то все хорошо в меру, говорят эксперты. "Между медициной и красотой, то есть между эстетической и реконструктивной пластической хирургией, должна быть четкая грань, в том числе и правовая. Необходимо также, чтобы сами врачи-хирурги соблюдали некий этический кодекс. Этот этический кодекс должен сформироваться и в обществе, чтобы держать моральную планку и чтобы не возникало всяких перегибов вроде операций по увеличению груди у девочек-подростков", - резюмировал Игорь Белобородов.