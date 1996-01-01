20 способов обмануть аппетит

Если верить психологам, до конца выдерживают диеты лишь около 20% худеющих. Остальные могут проявить смекалку и попробовать обмануть свой аппетит. Так сказать, поразить врага психологическим оружием.

Воспользуйтесь одним из этих способов:

1. Перед едой выпейте стакан минеральной воды или томатного сока. Вы частично погасите аппетит (утром обычно есть не хочется) и съедите примерно на треть меньше обычного.

2. Накладывайте пищу в небольшую тарелку - тогда порция будет казаться больше, и вы, успокоив себя тем, что съели сколько положено, откажетесь от добавки. Этот обман зрения еще более усилит голубой цвет посуды. Да-да, психологи вовсю твердят о том, что голубой успокаивает и снижает аппетит, а яркие оттенки, наоборот, его разжигают.

3. Не добавляйте в блюдо специй и пряностей - они обостряют чувство голода. В идеале стоит отказаться и от соли с перцем.

4. Ешьте не спеша, медленно разжевывая пищу, - в общем, как учили в детстве. И вставайте из-за стола с чувством легкого недоедания. Дело в том, что механизм, отвечающий за насыщение, срабатывает в организме лишь спустя 20 минут после еды. А за это время можно успеть опустошить полхолодильника...

5. Кстати, о холодильниках. Лучше не искушать себя и вообще не держать в нем высококалорийных продуктов. Отговорки типа "я спрячу полторта в самый дальний угол и заставлю его банками с солеными огурцами - на случай гостей" не сработают: одним прекрасным вечером вы вспомните о припрятанном лакомстве и съедите его в одиночку, без всяких гостей.

6. Фрукты, овощи и прочие диетические "выручалочки" лучше держать на видном месте: когда нам хочется "что-нибудь пожевать", мы хватаем первое, что попадается под руку.

7. Отучите себя есть перед телевизором или за газетой с кроссвордами. Рискуете увлечься так, что потом долго будете корить себя за несдержанность.

8. За покупками в супермаркет нужно ходить сытым. Тогда не будет соблазна купить всего и побольше, чтобы забить холодильник до отказа.

9. Если не можете дождаться обеда, угостите себя маленькой конфеткой. Калорий в ней не так много, зато углеводы быстро всосутся в кровь, и чувство голода притупится. Именно по этой причине нам в детстве не давали сладкое перед едой.

10. Около 80% потребляемой за день пищи должно приходиться на завтрак и обед. В утренний рацион желательно включать проросшие зерна злаков (овса, пшеницы, ржи), богатые витамином В, который предотвращает отложение жира и задержку воды в организме. Кроме того, злаки долго перевариваются желудком, а значит, вы нескоро почувствуете голод.

11. На обед нужно обязательно съедать овощной салат - в нем много клетчатки, которая быстро насыщает организм и заодно выводит из него излишки холестерина. Вполне возможно, что большой порции салата вам будет достаточно, чтобы почувствовать себя сытым.

12. Введите в свой повседневный рацион бобовые - фасоль, горох, чечевицу. Они улучшают пищеварение и быстро наполняют желудок.

13. Чувство голода особенно обостряется поздним вечером. Иногда ночные вылазки на кухню "за чем-нибудь вкусненьким" могут затянуться, о чем придется горько жалеть наутро. Если вы не можете заснуть на голодный желудок, сделайте небольшую зарядку. Физические упражнения отвлекут вас от навязчивой мысли добраться до холодильника и сожгут пару лишних калорий.

14. Если вы почувствуете голод перед сном, скорее почистите зубы. Сработает установка "зубы чистят после еды", и желание что-либо съесть отпадет само собой.

15. В крайнем случае ночью можно выпить полчашки некрепкого теплого чая с нежирными сливками или молоком. Это, к тому же, лекарство от бессонницы.

16. Тем, кто склонен к перееданию, следует перейти на пятиразовый режим питания. Но при условии, что порции будут небольшими, а пища низкокалорийной. В качестве полноценного блюда засчитываются яблоки, стакан кефира и нежирный йогурт. Кстати, яблоки желательно есть вместе с зернышками: они содержат суточную норму йода.

17. Обмануть аппетит можно с помощью настоя из инжира и слив. Рецепт простой: 0,5 кг плодов залить 3 л воды и варить до тех пор, пока жидкость не "упарится" до 2,5 л. Пить по полстакана перед едой вместе с мякотью фруктов.

18. Умерить аппетит поможет и модная сегодня ароматерапия. Как только вы почувствуете в себе позывы к внеплановому приему пищи, понюхайте кожуру грейпфрута или поднесите к носу флакончик с каким-либо ароматическим маслом или духами (особенно действенны цветочные и фруктовые ароматы). Центры голода и обоняния находятся рядом, поэтому запахи могут на время "забить" чувство голода.

19. Чаще надевайте узкие платья или брюки - тогда плотный обед в вас физически не поместится.

20. И главное: пища должна быть полноценной и сбалансированной, содержать достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов. Если организм вовремя будет получать необходимые ему вещества, вам не придется бороться со своим аппетитом хитростью и обманом.