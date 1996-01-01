Сухофрукты опасны?

Сегодня на прилавках магазинов в изобилии появились всевозможные орехи и сухофрукты. Всем известны полезные свойства этих продуктов.

Но недавно ученые выяснили, что и они могут таить в себе опасность, передает "Medicus.ru". Все эти вкусные продукты могут стать источником проникновения в организм человека афлатоксина. Заражение зерновых и сухофруктов плесневым грибком аспергилой, которая и вырабатывает афлатоксин, может произойти при неправильном хранении и переработке. Афлатоксины, попадая в организм, накапливаются в печени, вызывая ее токсическое поражение и перерождение клеток в раковую опухоль. Кроме того, известно влияние этого вещества на подавление иммунных сил организма. Специалисты предлагают прежде чем совершить покупку внимательно присмотреться к лакомству, не видны ли на нем следы плесени.