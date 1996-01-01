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Лучших будущих студентов "отлавливают" в "Океане"
В воскресенье дорога на Шамору была забита не только автомобилями горнолыжников - спешили к открытию ярмарки представители вузов, студенческие танцевальные коллективы да и родители детей, что находятся сейчас в смене "Интеллект" во Всероссийском детском центре "Океан".
Краевая олимпиада знаний в рамках смены "Интеллект" началась 12 января во Всероссийском детском центре "Океан" и продлится до 25 января. В последний день интеллектуальных состязаний жюри объявит имя лучшего школьника, которому будет присвоено звание "Суперинтеллект-2008". Победа на краевом этапе дает право старшеклассникам на бесплатное обучение в вузах Приморья. Более 500 самых одаренных мальчишек и девчонок из всех уголков Приморья приехали в "Океан", чтобы принять участие в интеллектуальной битве, которая в этом году проходит по 14 школьным дисциплинам.
Девять приморских вузов и один из Санкт-Петербурга сделали свои экспозиции в ДЦ "Океан", где была представлена исчерпывающая информация о каждом факультете и специальностях, для школьников предлагались пособия для подготовки к ЕГЭ и вступительным экзаменам. Но самое главное - ребята смогли поговорить с преподавателями и профессорами того вуза, который они выбрали. А многих из них преподаватели уже знали по сильным работам на олимпиадах.
Директор института международных отношений и социальной политики ВГУЭС Михаил ШИНКОВСКИЙ предложил блиц-олимпиаду. Всего один вопрос, стоимость правильного ответа на который - мгновенное поступление на бюджетное место в этот институт ВГУЭСа. Трудный вопрос касался темы Второй мировой войны, взрослые "громко молчали". Но ребятишки предлагали один вариант ответа за другим. Правильно ответил и стал счастливым обладателем необычного приза Николай ВОРОНЦОВ, ученик 10 класса школы N22 (Владивосток).
Среди всех "олимпийцев" есть, конечно, свои звезды. Руслан ПЛЕШАКОВ, ученик 11-го класса МОУ СОШ N25 (Владивосток), абсолютный чемпион Всероссийской олимпиады прошлого года по физике, в этом году готовится участвовать в Международной олимпиаде.
Семен РЕШЕТНЯК, одиннадцатиклассник, мистер "Суперинтеллект-2007", победитель сразу трех олимпиад - по физике, математике и информатике, третий раз приехал на краевую олимпиаду в этом году.
Арсений ПОРТНЯГИН, ученик 11-го класса МОУ СОШ № 57 (Владивосток), победитель прошлого года в олимпиаде по химии, в смене "Интеллект" второй раз.
Все олимпиады уже прошли, ребята ждут подведения итогов, когда выяснятся победители. А ярмарка вузов предоставила возможность всем ребятам уже сейчас определить свой будущий путь - выбрать, куда пойти учиться.
"Победа в олимпиаде - это все-таки не самое главное, - утверждает Наталья УЛЬЯНКИНА, региональный координатор Всероссийской олимпиады школьников, консультант общего образования Департамента образования и науки Приморского края. - Все эти дети, что собрались на смену "Интеллект" в ДЦ "Океан", неординарны! Их, без сомнения, ждет замечательное будущее".
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