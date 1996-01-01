"Ничейные" могилы ликвидируют

В ближайшее время кладбище "Лесное" ожидает реконструкция. 46 могил здесь официально названы "ничейными", и уже весной их ликвидируют, а на освободившемся месте появятся новые захоронения.

По сообщению Prima-Media, чиновники никакого кощунства в этом не видят, в крупных городах такая практика применяется уже много лет. Только на "Лесном" кладбище 30% могил, за которыми никто не ухаживает. Видно, что родственники умерших не появлялись здесь помногу лет: холмов и оградок нет, надписи на табличках неразборчивы.

Ответственные за порядок на кладбище убеждены, процедура признания могил брошенными проводится в соответствии с законом. Прежде чем чье-то последнее пристанище попадет в "черный" список, проходит несколько лет. Сначала на такую могилку помещают объявление с просьбой родственников отозваться. Табличка висит два года, затем специальная комиссия составляет акт о признании захоронения брошенным. Точку в деле ставит мировой судья. После этого проводятся эксгумация и кремирование останков. Прах хранится в течение года, а потом его развеют над общей могилой.