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Хабаровские транспортники, не дождавшись решения властей, решили заняться ценообразованием самостоятельно

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Настоящий ценовой хаос воцарился на автобусных маршрутах Хабаровска с 14 января. В муниципальных, а также в некоторых коммерческих автобусах сохранилась 10 рублевая такса за проезд. Но часть коммерсантов - ссылаясь на дороговизну топлива, запчастей, электроэнергии - повысила стоимость проезда до 12 и даже 15 руб.

Краевые чиновники со страниц СМИ объявили этот шаг транспортников "неправомочным", призывая граждан к "общественному несогласию" и подаче исков в суд. Тем временем в мэрии не скрывают, что муниципалы также повысят цены - но только после президентских выборов 2 марта.

Председатель Хабаровской городской ассоциации перевозчиков Александр КУЛИКОВ сообщил "ЗР", что коммерсанты не хотели повышать цены так рано. Рост тарифов планировался на март, но ряд неприятных сюрпризов буквально вынудил перевозчиков принять срочные меры для сохранения бизнеса. И дело не только в повышении цен на ГСМ. Свою роль сыграло и государство, увеличившее ставку налога на вмененный доход, в результате чего выплаты по нему увеличились до 7 раз. Посильную лепту внесли и фирмы, торгующие комплектующими для ремонта автобусов, моментально среагировавшие на удорожание ГСМ повышением цен на продукцию.

Председатель крайкома профсоюза автотранспорта и дорожного хозяйства Светлана МЕЛЬНИКОВА считает, что в роли жертв оказались пассажиры, для которых такое повышение цен более чем заметно, и коммерсанты, которые вынуждены идти на непопулярные меры и навлекать на себя гнев населения, органов власти и СМИ.

Заместитель начальника управления транспорта администрации Хабаровска Сергей МАРКАРОВ недоумевает по поводу складывающейся в обществе картины происходящего. Чиновник считает, что краевые власти и СМИ делают из коммерческих и муниципальных перевозчиков "козлов отпущения", в то время как истинными виновниками роста тарифов являются высокие цены на ГСМ. "Нефтяные компании сговорились, а госорганы не принимают никаких мер, - уверен Маркаров. - Пример нужно брать с ЕАО - там прокурор области возбудил уголовное дело по факту необоснованного повышения цен на нефтепродукты. А коммерческие перевозчики имеют полное право устанавливать любые цены, они же ни рубля из бюджета не получают, работают в условиях рынка и отчитываться перед кем-то не обязаны!"

Досье

Тариф за проезд, равный 10 руб., действует на коммерческом транспорте в Хабаровске с 1 января 2005 года. Муниципальные перевозчики сравняли свои тарифы с коммерческими 1 января 2006 года. По данным хабаровской мэрии, с января 2006 года по январь 2008 года цены на бензин, дизельное топливо и смазочные материалы в среднем выросли соответственно на 38%, 49% и 40%.

Производители топлива, в свою очередь, кивают на рост цен на сырую нефть, транспортных тарифов, коммунальных и т.д. Замкнутый круг...

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