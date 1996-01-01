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Великое водоосвящение

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

18 января вечером, накануне Крещения Господня, православные отмечают Крещенский Сочельник. Как это часто бывает на Руси, языческие традиции тесно переплелись с православными обрядами.

С Крещенским Сочельником связано много народных примет и поверий. В старину, например, на стол ставили чашу с водой, чтобы увидеть Крещение Господне. При этом говорили: "Ночью вода сама колыхнется", - это и было знаком. Если в полночь вода в чаше действительно колыхнулась, бежали смотреть "разверстые небеса" - о чем открытому небу помолишься, то сбудется.

Праздник Крещения Господня (19 января) - один из самых древних праздников христианской Церкви. Его установление относится еще ко временам апостолов. Древнее название праздника - "Епифания" - явление, или "Теофания" - Богоявление, также его называли "праздник Светов", "Святые Светы", или просто "Светы". Ибо Бог приходит в мир в этот день, чтобы явить миру Свет Неприступный.

В деревнях под Крещение старушки и девушки собирали снег со стогов. Старушки - для того, чтобы отбеливать холстину, считалось, что только этот снег может сделать ее белоснежной. А девушки - для того, чтобы отбеливать кожу и становиться красивее. Верили, что, умывшись этим снегом, девушка становится очень привлекательной. Кроме того, крещенский снег по поверью мог даже в засушливых колодцах сохранить воду на весь год. Снег, собранный в крещенский вечер, считали целебным, им лечили различные недуги.

Крещенский сочельник - это строгий пост. В этот день постились и ели сочиво, т.е. постную кашу, овощные блины, медовые оладьи, пекли сочни с ягодами. Из риса, меда и изюма готовилась кутья. А вообще в пищу пригодно все овощное, каши, чай, компот, хлеб. Но все очень скромно.

Крещенский Сочельник - это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне Крещение. Этот праздник православной церкви принадлежит к числу двунадесятых. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.

Греческое слово, переданное на славянский и затем русский языки словом "крещение", более точно следует переводить словом "погружение".

В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается Великое водоосвящение. Во дворах храмов тянутся длинные очереди за святой водой. Если человек по каким-либо серьезным причинам не может пойти на службу или живет в тысяче километров от ближайшей церкви, он может прибегнуть к целительной силе простой воды, взятой из обычного водоема в крещенскую ночь, хотя собственно святой такую воду считать нельзя. На праздник Крещения Господня вода в храмах освящается по особому чину - великим Иорданским освящением и называется крещенской. Считается, что святая вода не портится, поэтому ставить в холодильник ее не надо. Православные хранят ее в Красном углу, рядом с иконами. Кроме того, капля святыни море освящает. Можно взять обыкновенную, неосвященную воду и добавить туда капельку крещенской, она вся и освятится.

Категорически возбраняется, забирая святую воду или принимая ее, ссориться, ругаться, допускать неблагочестивые поступки или мысли.

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