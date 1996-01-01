Владивосток во льду. Эпизод 2008

Более 1200 жителей Владивостока обратились в первые дни нового года в травмпункты. Отбросим тех, кто сломал руку на катке - они погоды в статистике не делают - и посмотрим на уличный гололед. Все то же, все так же. Даже в центре города на Светланской где-то добросовестный дворник вычистил лестницу, а рядом проезд к магазину преграждают ледяные глыбы.

"Конечно, картина неизменна, - говорит Евгения МАЙОРОВА, начальник отдела тарифного регулирования городской администрации, - как неизменна и сумма в бюджете города, которая выделена на уборку, как неизменно число дворников. Что касается тех территорий во Владивостоке, которые с 1 февраля 2007 г. являются собственностью края, мы их добросовестно убираем".

Все спокойно?

По городу пошли слухи, что бастуют дворники-узбеки. Их русским коллегам за работу платят не по 4000, а по 15000 руб. Ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию не удалось. Зато достоверные источники указывают, что во Владивостоке есть достаточное количество "ничейных" территорий: лестниц, тротуарных дорожек, склонов. Они не входят в 10-метровую зону вокруг домов, за которую отвечают управляющие компании. Они - "мэрские", границы постоянно меняются: строятся новые дома, сносятся старые, обустраиваются скверы и клумбы. Действующее постановление, упорядочивающее пригляд за бесхозными территориями, ситуации не меняет.

По отчетам в городе даже появилась новая снегоуборочная техника - дополнительные 9 единиц к 50 ранее действовавшим. Дорожные службы города запасли и активно используют пескосолевую смесь для борьбы с гололедом (1600 кубометров находятся на базе предприятия "Сигнал" и 3000 кубометров песка и 1200 тонн соли есть в компании "Экспресс-стройматериалы"). По сообщению пресс-службы Владивостока, в настоящее время все автотрассы города находятся в удовлетворительном состоянии. Что касается тротуаров - как возле дорог, так и внутри дворов - то проход затрудняет наледь, которая образовалась из-за перепадов температур. С учетом этого администрацией города направлены телефонограммы во все структуры с просьбой усилить работы по расчистке пешеходных аллей.

Без комментариев

К числу тех, кто отвечает за состояние пешеходной зоны, относятся и предприниматели. Такую обязанность на них возлагает постановление № 160 от 22.12.2005г. "Об утверждении правил благоустройства и санитарного содержания территорий г. Владивостока". Этот документ определяет минимальные размеры площади, закрепленной за предприятиями и подлежащей расчистке, в том числе в зимний период. Например, для торговой точки - киоска или палатки - она составляет не менее 15 метров. За неубранные территории около офисов, магазинов, аптек нарушителей активно штрафует административная комиссия. В число оных чаще всего попадают предприятия, которые из экономии не заключали договора с управляющими компаниями, чтобы те убирали территорию.

В краевом центре действуют телефонные линии, по которым жители города могут оставить информацию о проблемных участках во дворах и тем самым облегчить душу.

Кроме того, о ситуации на автотрассах и прилегающих к ним тротуарах можно сообщить специалистам дорожных служб и диспетчеру управления содержания жилфонда и городских территорий.

Диспетчер управления содержания жилищного фонда и городских территорий - тел. 37-09-22.

Дорожная служба Фрунзенского района - тел. 43-27-18.

Дорожная служба Ленинского района (центр) - ООО "Отдел санитарного контроля" - тел. 22-11-20.

Дорожная служба Ленинского района (71-й микрорайон) - ООО "Соратник" - тел. 96-22-43.

Дорожная служба Первореченского района - тел. 33-65-39.

Дорожная служба Советского района - тел. 32-13-19.

Дорожная служба Первомайского района - тел. 27-85-20.

Диспетчерская ООО "Сигнал" - тел. 44-26-29.

Частное мнение

На ситуацию с уборкой снега можно посмотреть с другой точки зрения. Наталья ПУТЫРИНА, председатель товарищества собственников жилья "Верхнепортовая,66" утверждает: "У нас все убрано! Попробовали бы дворники у нас не убрать! Мы заключили договор с управляющей компанией "Эгершельд" и платим по факту выполнения работы. А в соседнем дворе некому потребовать порядка и картина иная".

Если бы жители Владивостока, даже не создавшие ТСЖ, просто общим собранием жильцов решили заключить договора со своими управляющими компаниями, то схема расчетов изменилась бы. Мы бы платили "по факту", и дворники вынуждены были бы работать лучше. Реформа ЖКХ дает возможность навести порядок в жилищном хозяйстве, но мы особо не торопимся. Значит, бардак всех устраивает. Пока все управляющие компании города лишь относительно законны. Многих никто не выбирал, и любой мэр может волевым решением закрыть любую. Могут ли качественно работать люди, которые чувствуют себя временщиками? Едва ли.