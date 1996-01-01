Шуба с федерального плеча

240 млрд руб., или $10 млрд, внесено в Фонд содействия реформированию ЖКХ. 40% этих средств будет направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 60% - на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. С 1 января 2008 г. регионы имеют право получать свои "куски пирога".

Грянул гром...

Напомним, что фонд появился через полгода после трагедии в Выборге, где старый дом обрушился, похоронив под собой жильцов. Тогда, в ноябре 2006 г., Госдума поняла: в России ветхого жилья так много, что все сразу не снесешь, и капремонт делать на деньги государства - малоэффективная затея. Потому что не чувствующие себя хозяевами жители быстро все приведут в негодность. Тогда-то и возникла идея создания фонда, который призван поощрить тех, кто уже начал и успешно ведет реформу ЖКХ, и подтолкнуть к более активным действиям всех остальных.

В июле 2007 г. Совет Федерации РФ одобрил закон о Фонде содействия реформированию ЖКХ, в соответствии с которым была создана некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию коммунального хозяйства". Кроме внесенных уже 240 млрд руб., в фонд также будут поступать доходы, получаемые им от размещения денежных средств. Срок деятельности ограничен - до 1 января 2012 г.

- Получить средства фонда реформы ЖКХ не так просто. Существуют 12 условий, при выполнении которых муниципальные образования могут на них рассчитывать, - отметила Елена ПАРХОМЕНКО, заместитель директора департамента ЖКХ администрации Приморского края. - Для начала надо уточнить, что муниципальные образования (МО) не могут в одиночку получить средства фонда. В законе указано, что на территории субъекта федерации могут получить деньги не менее двух МО, где проживает не менее 20% жителей края. Мы стараемся вовлечь в программу крупные городские округа, чтобы получилось достаточно много жителей. В нашем департаменте проводились совещания с главами городских округов по выработке совместной политики, чтобы не в этом, так в следующем году получить средства фонда ЖКХ.

Закон о фонде ЖКХ поставил перед местными властями ряд условий, связанных с тарифообразованием, нормированием соответствующих нормативов потребления, сближением тарифов и ликвидацией перекрестного субсидирования, с графиками межевания земель, и с ними муниципалитеты постепенно справляются. Однако есть такие условия закона, выполнить которые могут только сами граждане, населяющие край.

...А мужик все не крестится

- Например, необходимо, чтобы на территории муниципалитета было не менее 5% товариществ собственников жилья, - уточняет Елена Пархоменко. - На мой взгляд, это одно из наиболее труднодостижимых условий, потому что в целом по Приморью не очень охотно люди идут на организацию ТСЖ. Всего 0,6% домов имеют такую форму правления. Активно начали работу Артем, Арсеньев. Но тем не менее всем далеко до 5%-ной отметки.

Итак, первый этап: выбрать управляющую компанию и подписать с ней договор, или создать ТСЖ. В Жилищном кодексе оговорена третья форма: непосредственное управление домами. Но выбравшие ее не вправе претендовать на деньги фонда реформы ЖКХ. Второе: надо обсчитать стоимость ремонта. Здесь органы местного самоуправления должны активно помогать, чтобы жильцы дома могли профессионально составить смету. Третье: надо определить те работы, которые жильцы хотят сделать, и ответственно заявить, что 5% стоимости ремонта они будут финансировать сами. Это решение должно быть принято на общем собрании и внесено в протокол.

К примеру, ремонт крыши стоит 1 млн руб. (это нормальная стоимость качественного ремонта), 5% - это 50 тыс. руб. В доме, где 100 квартир, жильцам придется сброситься по 500 руб., а остальное выделит государство. Ремонт лифта может обойтись в 5-6 млн, значит, сбрасываться придется уже по 2500-3000 руб. Эти суммы утверждаются на общем собрании, в протокол вносится перечень и стоимость работ.

- Мы пока определили возможные 9 округов, которые будут участвовать в заявке на средства из фонда. В их числе Арсеньев, Артем, Находка, Уссурийск, Большой Камень, Фокино и другие. Владивосток пока не рассматривался, здесь неактивно идет выбор ТСЖ и УК. Может быть, сказывается отсутствие мэра. Но думаю, что новая Дума города заинтересуется вопросами реформы ЖКХ, - высказала надежду Елена Пархоменко.

Собрать на воротник

Одно из условий для получения средств фонда реформы ЖКХ - это наличие частных компаний в сфере управления многоквартирными домами. Авторы реформы ЖКХ изначально предполагали, что в эту сферу придет частный капитал, но осторожных бизнесменов останавливает государственное тарифное регулирование, которое не позволяет устанавливать тарифы на коммунальные услуги, полностью соответствующие их себестоимости. С другой стороны, если государство устранится от сдерживания тарифов, то, скажем, населению Приморья точно не поздоровится.

- По нашим расчетам, мы можем привлечь на Приморский край за все время деятельности фонда до 3,2 млрд руб. В 2008 г. - если нам удастся поучаствовать - это будет 960 млн. При этом 70 млн руб. должны вложить сами собственники жилья и 340 млн руб. - краевой и муниципальные бюджеты. В принципе, эти деньги не закроют всех потребностей, но и они очень даже не лишние. В законе оговорено, что их можно направить на ремонт крыш, внутренних сетей дома, канализации, утепление фасадов и панельных швов, - отметила в заключение Елена Пархоменко.

Слухи о том, что другие регионы РФ уже получили деньги из фонда, неверны. Фонд начал работу только с 1 января 2008 г. Зато в августе 2007 г. Приморский край, как и другие субъекты федерации, получил деньги для ремонта многоквартирных домов и для переселения из ветхого жилья. Но это были совсем другие деньги - не из фонда реформы ЖКХ. Федеральные 200 млн руб. совместно с деньгами из краевого бюджета позволили сделать ремонт самых "горящих" крыш в районах края.

Образно говоря, создав фонд реформы ЖКХ, правительство предлагает всем жителям многоквартирных домов шубу с федерального плеча, но при условии, что рукава и воротник мы обеспечим сами.