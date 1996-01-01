Затопленные корабли тянут Приморье на дно

На дальневосточном побережье затоплены тысячи кораблей. Только в заливе Петра Великого покоятся более 130 судов.

Как сообщили в приморской ассоциации "Вторметалл", это около миллиона тонн металла. По словам специалистов, при долгом нахождении в морской среде металлические корпуса подвергаются коррозии. Распадаясь на части, они выбрасывают в окружающую среду не только высокотоксичные соединения тяжелых металлов, но и еще много чего опасного.

Днища танкеров, некогда перевозивших химикаты, начинают разлагаться, а остаточный запас горюче-смазочных материалов неизбежно попадает в воду. При этом одними из опаснейших соединений являются производные нефтепродуктов, мощные канцерогены. Ученые бьют по этому по поводу тревогу уже много лет. С предложением утилизировать "утопленников" выходили и представители деловых кругов некоторых соседних государств, заинтересованные в скопившемся на дне морей металлоломе.