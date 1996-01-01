Пятое колесо

В прошедшее воскресенье по календарю был День Российской печати. Но если в новогодние праздники домашний телефон был горячим, то в профессиональный праздник коллеги не торопились с поздравлениями. Собственно, и я не нашла слов для обозначения нашей роли в общественной жизни, а пожелания творческих успехов могли оказаться непонятыми, в худшем случае - циничными.

Лично мне повезло: я застала лучшие времена российской прессы, когда она была общественной трибуной, когда слово в печати, в эфире телевидения и радио получали люди любых воззрений, любой философии и партийной принадлежности. Тогда публикации становились предметом обсуждения властей, поводом для расследований. Тогда журналисты были кумирами общества, его властью, а общество чувствовало себя полноправным участником социальных и политических процессов. Заметим, что за рубежом все эти факторы называются свободой слова. В России в раннюю пору становления демократии, которая уже, оказывается, установилась, но как суверенная, в словаре появилось непереводимое на иные языки слово "гласность". Почувствуйте разницу. На сегодняшний день и о гласности лучше помалкивать.

Пресса во многом, к горькому сожалению, стала службой сервиса властей, в лучшем случае - видом самостоятельного бизнеса, когда цензором становится рекламодатель... Зато как удобно винить во всем продажных журналистов! Вот только и общественное мнение, трибуной которого призваны быть СМИ, тоже осталось в роли читателя, который почитывает. Читатели молча голосуют, покупая газету в киоске или включая кнопку ТВ-канала. Или, не находя созвучное своим мыслям, ограничивают свое общение с миром информации лентой новостей. Но ведь ищут!

Опросы общественного мнения последнего года показали: из всех государственных институтов россияне все-таки больше доверяют прессе. Кроме президента - он у нас вне конкуренции. Вот только местные начальники решили, что это потому, что он вне критики. И забаррикадировались от прессы. Расплодившиеся пресс-службы стали крепкой ведомственной броней начальников разного калибра. И идут в редакции портянки унифицированных заметок "? Побывал? Встретился? Заверил...". Или "Осудил? Высказал озабоченность? Поручил разобраться?" Грустно, девицы, - как говаривал Остап.

Вот и краевое управление внутренних дел, в подразделения которого редакция "ЗР" с июля бесконечно и безрезультатно обращается с запросами, отфутболивает журналистов в пресс-службу. Ибо понятно, что редакция "ЗР" задает вопросы не по дебоширству в семье собственных сотрудников, а по больным вопросам экономической преступности, стало быть, по общественно важным проблемам. Увы, мы уже полгода ждем ответа от краевого УВД, как правоохранители работают по проблемам незаконной застройки во Владивостоке, нераскрытым убийствам или коррупции чиновников.

Или другой пример. Готовила я торжественный материал к началу учебного года. В канун 1 сентября звоню в краевую администрацию, в соответствующее ведомство, с невинным вопросом: сколько новых школ открылось в Приморье? Безобидный вопрос. В ответ слышу - обратитесь в письменном виде в пресс-службу администрации, вам письменно ответят. Ведь кем-то эти порядки заведены?

Редкая редакция сегодня позволит себе самостоятельное расследование деятельности властей. У приморских СМИ тут особый опыт - ОМОН, налоговая, зуботычины, выселение, прекращение договора аренды, судебные иски с миллионными претензиями. Инструментов масса. Былая наука для журналистов бесследно не прошла. Профессиональной солидарности как таковой в нашем цехе нет, вместо творческого соперничества - борьба за клиента, за заказчика, которому, в сущности, нужно одно: "Сделайте меня красиво". Ведь как говорила бессмертная Людмила ГУРЧЕНКО "при таланте из любого г... можно пулю сделать". Увы, не делают. Отличать белое от черного читатели уже научились меж строк?

И думать - от этого никакая инструкция не отучит. И искать единомышленников - и чаще не в партии, а в печатном слове. Так что рано еще хоронить журналистику и свободную печать.