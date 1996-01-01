5 предубеждений о сексуальной жизни

Сегодня уже никто не возьмется оспаривать, что без нормальной сексуальной жизни не может быть счастливого и здорового супружества. Однако это не исключает и не решает проблем, с которыми сталкиваются супруги. Во многом эти проблемы обусловлены стереотипами, в которые мы верили и продолжаем верить.

1. Женщина может долго обходиться без секса, мужчина - нет

Это утверждение верно лишь отчасти, а точнее, до определенного возраста и мужчин, и женщин. Представители сильного пола до 35 лет находятся под сильным влиянием половых гормонов, которые их буквально переполняют. Затем уровень тестостерона снижается и охотничьи повадки - тоже. Женщины от игры гормонов зависят в меньшей степени, и с наступлением зрелости, когда над ними не довлеют всевозможные запреты, они больше и с большим удовольствием хотят заниматься любовью.

2. Женщина не может вступать в интимные отношения без любви, а мужчина - может

Это расхожее мнение было вполне оправданно еще несколько лет назад. По данным социологов, 80% девушек вступали в первый половой контакт исключительно по любви, тогда как столько же юношей - из чистого любопытства и утоления желания. Однако сегодня женщины в сексуальном плане стали чувствовать себя гораздо свободнее, хотя практически всегда все же на несколько секунд отдают дань своим эмоциям.

3. Женщине обязательно нужна прелюдия, мужчине - нет

Это и верно, и неверно. С одной стороны, если секс не сводится только к половой разрядке, то предварительные ласки нужны и женщинам, и мужчинам в одинаковой степени, потому что это обогащает и питает их отношения. В этот момент каждый открывает для себя наслаждение, не связанное только с половыми органами. С другой стороны, мужчины действительно могут обойтись без прелюдии в силу своей природы. Более того, зачастую они в понятие "заниматься любовью" вкладывают лишь сам половой акт.

4. Эрогенная зона женщины - все ее тело, а мужчины - только половые органы

Действительно, кожные рецепторы женщины обладают большей чувствительностью, и женщина любит, когда до нее дотрагиваются. Мужчины прикосновений к другим частям тела, кроме гениталий, чаще не любят, чем любят, так как связывают это с гомосексуальностью и боятся проявить "женское начало". Как только этот страх будет преодолен, мужчины открывают, что и их тело тоже является чувствительным к женским ласкам и может участвовать в сексуальных отношениях.

5. Женщина может заниматься сексом всю жизнь, а мужчина - нет

Как сказать! После 65-70 лет у мужчин действительно снижается эрекция. Однако очень часто, когда они меняют партнершу на более молодую, сексуальная жизнь складывается прекрасно. Поэтому утрату интереса к сексу у мужчин скорее можно объяснить исчерпанностью отношений с партнершей. Так что в целом ситуация меняется. Что касается женщин, то у одних с возрастом утрачивается всякое желание секса, потому что изменяется психология - женщина перестает ценить себя. У других, наоборот, с наступлением менопаузы начинается открытие этой стороны жизни, и они счастливы как никогда раньше.