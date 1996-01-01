Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Роды после 30-ти
В последнее время все чаще женщины впервые становятся мамами после 30. Карьера, желание получить от жизни как можно больше удовольствий и мода приводят к тому, что рождение детей откладывается на потом. Нет ничего плохого в стремлении женщины построить свою жизнь так, как ей хочется. Но вот как сказываются поздние роды на здоровье мамы и малыша?
В народе укрепился штамп об опасности родов "после 30". На самом деле возрастные изменения яичников, уменьшающие вероятность зачатия, обычно происходят после 40. В 30 может уменьшиться эластичность тканей. Из-за этого увеличивается частота разрывов при родах и опущения половых органов. Но, опять же, так бывает далеко не у всех женщин. Сегодня роды в 30 лет - это не поздние роды. Современные дамы в этом возрасте молоды, здоровы и полны сил. Понятие "возрастные, поздние роды" сегодня надо сместить к 40 годам. Впрочем, и раньше позднородящими называли женщин после 35 лет.
Следует пройти все "традиционные" обследования и сдать анализы. Это касается всех женщин, которые готовятся стать мамами. В старшем возрасте - после 30 лет - к стандартному набору обязательно добавляется консультация медицинского генетика до беременности. А после 35 обязательно исследование околоплодной жидкости, которое помогает выявить ряд наследственных заболеваний.
Также "возрастным" беременным необходимо постоянное наблюдение терапевта. Дело в том, что с возрастом накапливаются обычные, негинекологические проблемы, которые могут мешать нормальному течению беременности и родов. Например, повышенное или пониженное давление, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Врач подскажет, какие меры следует принять, чтобы беременность прошла без осложнений.
Дело в том, что есть оптимальный возраст для работы всех органов, в том числе и половых. Его границы для каждого индивидуальны и определяются генетически. В период 30-40 лет календарный возраст у разных людей по-разному сочетается с биологическим. Например, если ваш благоприятный возраст 18-38 лет, то вероятность легко забеременеть и спокойно родить ребенка будет одинаково высокой и в 20, и в 36 лет. А в 18 или в 40 могут возникнуть какие-то проблемы, связанные именно с возрастным состоянием. Повторюсь, у каждой женщины свой благоприятный возраст. Для кого-то по-настоящему поздними будут роды в 35, для кого-то - в 45 лет. Но при грамотной подготовке и ведении беременности многих проблем можно избежать.
Беременность - это избыток женских гормонов. И расцветают после нее все женщины, у которых она была желанной и благополучной. Надо сказать, что у "поздних" мам она еще более желанная.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Жители побережья оказались вне закона