Роды после 30-ти

В последнее время все чаще женщины впервые становятся мамами после 30. Карьера, желание получить от жизни как можно больше удовольствий и мода приводят к тому, что рождение детей откладывается на потом. Нет ничего плохого в стремлении женщины построить свою жизнь так, как ей хочется. Но вот как сказываются поздние роды на здоровье мамы и малыша?

В народе укрепился штамп об опасности родов "после 30". На самом деле возрастные изменения яичников, уменьшающие вероятность зачатия, обычно происходят после 40. В 30 может уменьшиться эластичность тканей. Из-за этого увеличивается частота разрывов при родах и опущения половых органов. Но, опять же, так бывает далеко не у всех женщин. Сегодня роды в 30 лет - это не поздние роды. Современные дамы в этом возрасте молоды, здоровы и полны сил. Понятие "возрастные, поздние роды" сегодня надо сместить к 40 годам. Впрочем, и раньше позднородящими называли женщин после 35 лет.

Следует пройти все "традиционные" обследования и сдать анализы. Это касается всех женщин, которые готовятся стать мамами. В старшем возрасте - после 30 лет - к стандартному набору обязательно добавляется консультация медицинского генетика до беременности. А после 35 обязательно исследование околоплодной жидкости, которое помогает выявить ряд наследственных заболеваний.

Также "возрастным" беременным необходимо постоянное наблюдение терапевта. Дело в том, что с возрастом накапливаются обычные, негинекологические проблемы, которые могут мешать нормальному течению беременности и родов. Например, повышенное или пониженное давление, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Врач подскажет, какие меры следует принять, чтобы беременность прошла без осложнений.

Дело в том, что есть оптимальный возраст для работы всех органов, в том числе и половых. Его границы для каждого индивидуальны и определяются генетически. В период 30-40 лет календарный возраст у разных людей по-разному сочетается с биологическим. Например, если ваш благоприятный возраст 18-38 лет, то вероятность легко забеременеть и спокойно родить ребенка будет одинаково высокой и в 20, и в 36 лет. А в 18 или в 40 могут возникнуть какие-то проблемы, связанные именно с возрастным состоянием. Повторюсь, у каждой женщины свой благоприятный возраст. Для кого-то по-настоящему поздними будут роды в 35, для кого-то - в 45 лет. Но при грамотной подготовке и ведении беременности многих проблем можно избежать.

Беременность - это избыток женских гормонов. И расцветают после нее все женщины, у которых она была желанной и благополучной. Надо сказать, что у "поздних" мам она еще более желанная.