www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.97 р. 100 JPY: 56.66 р.
EUR: 73.34 р. 10 CNY: 92.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Роды после 30-ти

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В последнее время все чаще женщины впервые становятся мамами после 30. Карьера, желание получить от жизни как можно больше удовольствий и мода приводят к тому, что рождение детей откладывается на потом. Нет ничего плохого в стремлении женщины построить свою жизнь так, как ей хочется. Но вот как сказываются поздние роды на здоровье мамы и малыша?

В народе укрепился штамп об опасности родов "после 30". На самом деле возрастные изменения яичников, уменьшающие вероятность зачатия, обычно происходят после 40. В 30 может уменьшиться эластичность тканей. Из-за этого увеличивается частота разрывов при родах и опущения половых органов. Но, опять же, так бывает далеко не у всех женщин. Сегодня роды в 30 лет - это не поздние роды. Современные дамы в этом возрасте молоды, здоровы и полны сил. Понятие "возрастные, поздние роды" сегодня надо сместить к 40 годам. Впрочем, и раньше позднородящими называли женщин после 35 лет.

Следует пройти все "традиционные" обследования и сдать анализы. Это касается всех женщин, которые готовятся стать мамами. В старшем возрасте - после 30 лет - к стандартному набору обязательно добавляется консультация медицинского генетика до беременности. А после 35 обязательно исследование околоплодной жидкости, которое помогает выявить ряд наследственных заболеваний.

Также "возрастным" беременным необходимо постоянное наблюдение терапевта. Дело в том, что с возрастом накапливаются обычные, негинекологические проблемы, которые могут мешать нормальному течению беременности и родов. Например, повышенное или пониженное давление, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Врач подскажет, какие меры следует принять, чтобы беременность прошла без осложнений.

Дело в том, что есть оптимальный возраст для работы всех органов, в том числе и половых. Его границы для каждого индивидуальны и определяются генетически. В период 30-40 лет календарный возраст у разных людей по-разному сочетается с биологическим. Например, если ваш благоприятный возраст 18-38 лет, то вероятность легко забеременеть и спокойно родить ребенка будет одинаково высокой и в 20, и в 36 лет. А в 18 или в 40 могут возникнуть какие-то проблемы, связанные именно с возрастным состоянием. Повторюсь, у каждой женщины свой благоприятный возраст. Для кого-то по-настоящему поздними будут роды в 35, для кого-то - в 45 лет. Но при грамотной подготовке и ведении беременности многих проблем можно избежать.

Беременность - это избыток женских гормонов. И расцветают после нее все женщины, у которых она была желанной и благополучной. Надо сказать, что у "поздних" мам она еще более желанная.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru