Правильно накрашенные губы улучшают внешний вид зубов

С помощью правильно подобранного цвета губной помады вы можете сделать так, что ваши зубы будут либо ослепительно белыми, либо с небольшим оттенком желтизны. Обратите внимание на следующее: если вы видите женщину с ослепительно белыми зубами, то она наверняка использует чисто красную губную помаду.

Зубы приобретают кажущуюся белизну и в том случае, если вы используете розовую губную помаду. Розовые тона по отбеливающему эффекту превосходит только чисто красный цвет.

Губная помада коричневых или оранжевых тонов в силу большой составляющей желтого цвета в них усиливают желтизну зубов.

Необходимо проявлять осторожность к помадам с голубыми оттенками, чем они темнее, тем большей желтизной отдают зубы.