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Стильные стрижки 2008 года
2008-й требует от женщины одного - быть женщиной! И не стесняться этого. А что как не волосы подчеркивают женственность, шарм и красоту? Поэтому в 2008-м стоит уделить им особое внимание
Длина и стрижки
2008-й милостиво позволяет нам самим решать, какую длину предпочесть. В моде как короткие стрижки, так и длинные волосы.
Основа стрижки - классические боб, каре и сэссон со всеми возможными вариациями на эти темы. Впрочем, в коротких структурированных стрижках демократичный 2008-й тоже нам не отказывает.
Особенно 2008-й любит забавляться с челками, укладывая их так и сяк, отпуская ниже бровей или, наоборот, сводя суровой стрижкой практически на нет.
Стайлинг
Здесь 2008-й прежде всего требует небрежности и одновременно ухоженности, чем вторит французам, утверждающим, что красивые волосы - это уже прическа.
Здоровые, чистые и блестящие волосы, чтобы не обидеть 2008-й, лучше всего уложить небрежными локонами. Наступивший год не требует четких волн и налакированных укладок, ему нужна лишь естественная небрежность, которая дается порой очень тяжело!
Впрочем, если ваши волосы не в духе и не желают естественно виться даже после внушительной порции укладочных средств и сгоревшей от перенапряжения плойки, не стоит переживать - к небрежным пучкам 2008-й тоже благоволит. За что ему, в эпоху теплых шапок, большое человеческое спасибо.
Особенно благосклонен 2008-й к косам, что тоже не может не радовать.
Цвет
Здесь 2008-й диктует монохромность, отдавая предпочтение огненно- и светло-рыжему, черному, каштановому и, конечно же, великому и ужасному блонду. Монохромность, требуя одного цвета, разрешает вдоволь позабавиться с его оттенками, что, конечно, весьма отрадно. Блонду, как и всегда, позволено гораздо большее, и он вполне сочетаем с темными прядями.
К молодежи 2008-й не столь строг и готов простить экстравагантные эксперименты с цветом. Впрочем, здесь 2008-й благоразумно предлагает ставить колористические эксперименты не со своими волосами, а с наращенными прядями.
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