www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.26 р. 100 JPY: 55.36 р.
EUR: 72.8 р. 10 CNY: 93.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Стильные стрижки 2008 года

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

2008-й требует от женщины одного - быть женщиной! И не стесняться этого. А что как не волосы подчеркивают женственность, шарм и красоту? Поэтому в 2008-м стоит уделить им особое внимание

Длина и стрижки

2008-й милостиво позволяет нам самим решать, какую длину предпочесть. В моде как короткие стрижки, так и длинные волосы.

Основа стрижки - классические боб, каре и сэссон со всеми возможными вариациями на эти темы. Впрочем, в коротких структурированных стрижках демократичный 2008-й тоже нам не отказывает.

Особенно 2008-й любит забавляться с челками, укладывая их так и сяк, отпуская ниже бровей или, наоборот, сводя суровой стрижкой практически на нет.

Стайлинг

Здесь 2008-й прежде всего требует небрежности и одновременно ухоженности, чем вторит французам, утверждающим, что красивые волосы - это уже прическа.

Здоровые, чистые и блестящие волосы, чтобы не обидеть 2008-й, лучше всего уложить небрежными локонами. Наступивший год не требует четких волн и налакированных укладок, ему нужна лишь естественная небрежность, которая дается порой очень тяжело!

Впрочем, если ваши волосы не в духе и не желают естественно виться даже после внушительной порции укладочных средств и сгоревшей от перенапряжения плойки, не стоит переживать - к небрежным пучкам 2008-й тоже благоволит. За что ему, в эпоху теплых шапок, большое человеческое спасибо.

Особенно благосклонен 2008-й к косам, что тоже не может не радовать.

Цвет

Здесь 2008-й диктует монохромность, отдавая предпочтение огненно- и светло-рыжему, черному, каштановому и, конечно же, великому и ужасному блонду. Монохромность, требуя одного цвета, разрешает вдоволь позабавиться с его оттенками, что, конечно, весьма отрадно. Блонду, как и всегда, позволено гораздо большее, и он вполне сочетаем с темными прядями.

К молодежи 2008-й не столь строг и готов простить экстравагантные эксперименты с цветом. Впрочем, здесь 2008-й благоразумно предлагает ставить колористические эксперименты не со своими волосами, а с наращенными прядями.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru