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Все ли 100-процентные соки натуральны?
Консультирует врач-терапевт санкт-петербургской больницы Святителя Луки Данила Амос.
- Бытует мнение, что все продаваемые в магазинах соки являются "сплошной химией"...
- Практически на всех упаковках с надписью "100% сок" фигурирует еще и слово "восстановленный". Это вызывает ассоциации с сухим синтетическим порошком, который разводится водой. На самом деле все обстоит не так.
Все 100%-ные соки делятся на соки прямого отжима и восстановленные. Первые получают непосредственно из фруктов, упаковывают и продают. Срок хранения таких соков, как правило, не превышает 20-30 дней. Поэтому большинство производителей отдают предпочтение восстановленным сокам. Из того же натурального сока выпаривают жидкую часть, получается концентрат, который потом разводится водой.
- Происходит ли при этом потеря витаминов и других полезных веществ?
- Технология позволяет сохранить нетронутыми практически все полезные вещества. Их потеря составляет лишь небольшой процент.
- Как происходит процесс восстановления?
- Фруктовый или овощной концентрат разводят водой. Уважающие себя производители используют для этого специальную воду, например, из артезианских источников. Доля добавляемой воды точно равняется доле выпаренной воды. В результате получается 100%-ный сок. Он имеет полное право на такое название. Ведь в конечном продукте нет никаких посторонних добавок - ни синтетических консервантов, ни ароматизаторов, ни красителей. Так что восстановленными соками брезговать не стоит - в них содержатся все необходимые витамины и микроэлементы. Все они имеют природное происхождение. Хотя в некоторых случаях происходит нарушение ГОСТа.
- Как об этом узнать?
- Например, отдельные производители добавляют в конечный продукт сахар для того, чтобы усилить вкус. В некоторых случаях это свидетельствует о том, что доля восстановленной воды больше, чем выпаренной. В таком случае налицо нарушение технологии приготовления сока. Кроме того, сахар увеличивает калораж напитка и долю легкоусвояемых углеводов. Полезные свойства такого сока снижены.
Это не значит, что в нем нет витаминов и полезных микроэлементов. Однако 100%-ным такой продукт назвать уже нельзя. Поэтому лучше выбирать тот сок, где в перечне ингредиентов фигурируют фруктовый концентрат, вода, аскорбиновая и сорбиновая кислоты. Два последних вещества имеют натуральное происхождение, их присутствие допускается ГОСТом.
- Соки делятся на осветленные и мякотные. Какие полезнее?
- Осветленные соки содержат в себе только воду, микроэлементы, витамины и другие вещества с низкой молекулярной массой. Эти напитки абсолютно прозрачны в отличие от мутных мякотных соков. Те имеют непрезентабельный вид, как будто фруктовое пюре разбавили водой. Так и есть на самом деле. Поэтому "мякотные соки" - термин не совсем корректный. Правильнее говорить о мякотных нектарах. В них доля сока составляет как минимум 25%. Это, конечно же, сказывается на содержании витаминов. Их в нектарах меньше, чем в соках. Зато тут присутствует растительная клетчатка, которая стимулирует работу кишечника. Поэтому отдавать предпочтение чему-то одному не стоит. В рационе должны быть осветленные соки, которые являются поставщиками витаминов. В том же объеме должны присутствовать и мякотные нектары, которые содержат растительные волокна, необходимые для нормальной работы желудочно-кишечного тракта.
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