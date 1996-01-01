www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.21 р. 100 JPY: 55.39 р.
EUR: 72.68 р. 10 CNY: 93.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Все ли 100-процентные соки натуральны?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Консультирует врач-терапевт санкт-петербургской больницы Святителя Луки Данила Амос.

- Бытует мнение, что все продаваемые в магазинах соки являются "сплошной химией"...

- Практически на всех упаковках с надписью "100% сок" фигурирует еще и слово "восстановленный". Это вызывает ассоциации с сухим синтетическим порошком, который разводится водой. На самом деле все обстоит не так.

Все 100%-ные соки делятся на соки прямого отжима и восстановленные. Первые получают непосредственно из фруктов, упаковывают и продают. Срок хранения таких соков, как правило, не превышает 20-30 дней. Поэтому большинство производителей отдают предпочтение восстановленным сокам. Из того же натурального сока выпаривают жидкую часть, получается концентрат, который потом разводится водой.

- Происходит ли при этом потеря витаминов и других полезных веществ?

- Технология позволяет сохранить нетронутыми практически все полезные вещества. Их потеря составляет лишь небольшой процент.

- Как происходит процесс восстановления?

- Фруктовый или овощной концентрат разводят водой. Уважающие себя производители используют для этого специальную воду, например, из артезианских источников. Доля добавляемой воды точно равняется доле выпаренной воды. В результате получается 100%-ный сок. Он имеет полное право на такое название. Ведь в конечном продукте нет никаких посторонних добавок - ни синтетических консервантов, ни ароматизаторов, ни красителей. Так что восстановленными соками брезговать не стоит - в них содержатся все необходимые витамины и микроэлементы. Все они имеют природное происхождение. Хотя в некоторых случаях происходит нарушение ГОСТа.

- Как об этом узнать?

- Например, отдельные производители добавляют в конечный продукт сахар для того, чтобы усилить вкус. В некоторых случаях это свидетельствует о том, что доля восстановленной воды больше, чем выпаренной. В таком случае налицо нарушение технологии приготовления сока. Кроме того, сахар увеличивает калораж напитка и долю легкоусвояемых углеводов. Полезные свойства такого сока снижены.

Это не значит, что в нем нет витаминов и полезных микроэлементов. Однако 100%-ным такой продукт назвать уже нельзя. Поэтому лучше выбирать тот сок, где в перечне ингредиентов фигурируют фруктовый концентрат, вода, аскорбиновая и сорбиновая кислоты. Два последних вещества имеют натуральное происхождение, их присутствие допускается ГОСТом.

- Соки делятся на осветленные и мякотные. Какие полезнее?

- Осветленные соки содержат в себе только воду, микроэлементы, витамины и другие вещества с низкой молекулярной массой. Эти напитки абсолютно прозрачны в отличие от мутных мякотных соков. Те имеют непрезентабельный вид, как будто фруктовое пюре разбавили водой. Так и есть на самом деле. Поэтому "мякотные соки" - термин не совсем корректный. Правильнее говорить о мякотных нектарах. В них доля сока составляет как минимум 25%. Это, конечно же, сказывается на содержании витаминов. Их в нектарах меньше, чем в соках. Зато тут присутствует растительная клетчатка, которая стимулирует работу кишечника. Поэтому отдавать предпочтение чему-то одному не стоит. В рационе должны быть осветленные соки, которые являются поставщиками витаминов. В том же объеме должны присутствовать и мякотные нектары, которые содержат растительные волокна, необходимые для нормальной работы желудочно-кишечного тракта.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru