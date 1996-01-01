Зимняя диета

Время холодов, шуб, гололеда, снижения физической активности рождает острую потребность избавиться от вечной темноты и холода. И компенсируем недостаток света и тепла мы чаще всего не эндорфинами, полученными в бассейне или на танцах, а обильными трапезами.

Но дефицит витаминов и избыток мясного, мучного, сладкого, маринадов и солений способствуют снижению иммунитета и появлению лишнего веса.

Как правильно питаться зимой

Снижаем долю углеводной пищи и за ее счет увеличиваем норму свежих овощей - каждый день как минимум 400 г, не считая картофеля.

Свекла, морковь, редька, квашеная капуста - просто кладезь витамина С, калия и прочих. Если таковых нет, отдавайте предпочтение не консервированным, а свежезамороженным. Содержание полезных веществ в таких овощах не меньше, чем в свежих, и гораздо больше, чем в консервированных. Но не забывайте: при многократном размораживании овощи теряют свою биологическую ценность. В магазине возьмите пакет в руки и вспомните: овощи или ягоды должны располагаться отдельно друг от друга. Если смесь представляет собой один замерзший пласт, это значит, что он был разморожен и вновь заморожен, такой лучше не покупать. Кстати, когда будете размораживать ягоды, после нескольких минут разморозки пересыпьте их сахаром - так они не потеряют своей консистенции и сока.

Овощи лучше готовить в пароварке, варить с минимальным количеством воды, на маленьком огне и небольшое количество времени. Большинство свежезамороженных овощей можно начинать готовить без размораживания.

Для обеспечения достаточного количества белка, кальция, витаминов B2 и A обратите внимание на молочные, а лучше - кисломолочные продукты.

Совсем отказываться от жиров не следует - зимой они необходимы как никогда. В то время как слишком жирная еда может снизить иммунитет, диета со слишком низким содержанием жира не даёт организму необходимого количества жирных кислот. Полиненасыщенные масла очень полезны. Бобовые, орехи, растительные масла и морепродукты - вкусные, ценные и полезные для организма. Если вы любитель яичницы по утрам, не отказывайтесь от любимого блюда, но знайте, что норма - 4 яйца в неделю, уж слишком много в них холестерина.

Что пить

Кофе бодрит, но после подъема сил наступает их упадок. А вот зеленый чай и бодрит, и согревает, содержит биофлавоноиды - антиоксиданты, которые выводят из организма свободные радикалы, благотворно воздействуют на сосуды и усиливают действие аскорбиновой кислоты. Да и витамина С вкупе с витаминами группы B, микроэлементами, пищевыми волокнами, пигментами, органическими кислотами, ферментами и алколоидами, поднимающими общий тонус организма, в зеленом чае немало. Благодаря этому зеленый чай обладает антимикробным, противовирусным и восстанавливающим действиями и укрепляет иммунную систему. Некоторые рекомендуют пить его непременно с молоком.

Не хотите чай? Пейте отвары, настои, морсы и т.д. - лучше самодельные, с минимальным содержанием сахара (попробуйте сварить их без сахара или на фруктозе) и без консервантов. Отличным тонизирующим и иммунностимулирующим средством является отвар шиповника - взяли горсть сухих плодов, заварили в термосе и наутро энерготоник готов.

Кстати, важнее даже не то, что пить, а сколько. Только получивший достаточное количество жидкости организм может быть здоровым. Норма - от полутора литров в день, причем кофе и чай жидкостью не считаются.

Питание при простуде

Антимикробный эффект чеснока общеизвестен. Такой же эффект имеют добавляемые в блюда горчица и хрен, а также черный и красный перец. Отличное средство для укрепления иммунитета - сало. В нем содержится большое количество арахидоновой кислоты. Эта полиненасыщенная жирная кислота необходима для крепости иммунитета. Так что тоненький кусочек сала только укрепит ваше здоровье!

При первых признаках насморка приготовьте горячий крепкий куриный бульон с мелко нарезанным чесноком.

Если вы уже подхватили простуду, пейте напитки, содержащие витамин С (помогает организму справиться с воспалительным процессом), цинк (необходим для вырабатывания антител и для здоровой иммунной системы, его недостаток увеличивает уязвимость организма, а раннее лечение гриппа таблетками цинка сокращает продолжительность заболевания на несколько дней). Ешьте чеснок и перец чили, пейте глинтвейн и горячие напитки, они увеличивают температуру слизистых, убивая вирусы гриппа.

Попробуйте, например, ягодный морс: нужно взять 150 г сахара, 1 л воды. Ягоды перебрать, промыть и размять, через марлю отжать сок. Оставшуюся мезгу залить горячей водой и кипятить 10-20 мин. Отвар процедить, растворить в нем сахар. Еще один целебный напиток: в стакан горячей воды положить несколько кусочков лимона, добавить ложку мёда и несколько веточек розмарина для аромата. Этот напиток помогает избавиться от вирусов и смягчит горло.

Чтобы взбодриться

Зимой обязательно высыпайтесь и балуйте себя приятными впечатлениями. Ну а если ничего не радует, попробуйте народные, изведанные средства (но перед этим стоит проконсультироваться с врачом, средства народной медицины - не таблетка, но и не пища).

Для тех, кто любит погорячее, подойдет такой рецепт: килограмм вымытых кедровых орешков в скорлупе засыпать килограммом сахарного песка и залить литром водки. Настоять три дня в тёмном тёплом месте, периодически встряхивая. Образовавшуюся красно-коричневую жидкость слить, орехи еще раз залить таким же количеством водки. Так повторить три раза. Смешать три эти бальзама. Принимать по 1 ст. ложке три раза в день до еды в течение трёх недель.

Еще один рецепт: возьмите по 200 г кураги, изюма, вяленого инжира и чернослива без косточек. Измельчить всё сечкой (через мясорубку не пропускать). Добавьте ядра 25 измельчённых орехов и всё перемешайте. Хранить в хорошо закупоренной стеклянной банке в холодильнике. Принимать по 1 ст. ложке в день, запивая стаканом кефира или простокваши. При общей слабости организма рекомендуется заварить траву мать-и-мачехи и пить как чай, также можно есть кизил и ягоды жимолости - тоже полезны при усталости.