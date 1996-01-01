Недобросовестным перевозчикам в 2008 г. не поздоровится

В новом году Управление госавтодорнадзора (УГАДН) по Приморскому краю продолжит проведение комплексных проверок муниципальных образований по вопросам организации транспортного обслуживания населения. Под проверки подпадут все автоперевозчики на территории Приморья.

Особое внимание, как сообщили ДДГ "ЗР" в пресс-центре УГАДН по Приморскому краю, будет уделяться проблеме так называемых однодверных автобусов. Если вторая половина 2007 г. была связана с подготовительными профилактическими мероприятиями, направленными на приведение в соответствие с требованиями закона, наличия количества дверей в автобусах, задействованных на перевозках пассажиров, то с 1 января 2008 г. лицензирование перевозочной деятельности однодверных автобусов в соответствии с ГОСТами Р 41.36-2004 и 41.52-2005 прекращено.

Во-вторых, будет отрабатываться практика привлечения к административной ответственности по схеме "один акт проверки - несколько протоколов" тех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, кто особо не дружен с законом. По такой схеме сумма штрафных санкций может "набежать" на несколько сотен тысяч рублей.

В-третьих, дисквалификация должностных лиц, конфискация автотранспортных средств при нарушении лицензионных требований и условий позволит из сектора лицензируемых перевозок исключить особо недобросовестных перевозчиков. Имеющиеся наработки такого опыта работы в 2007 г. УГАДН намерено развить в текущем.

В-четвертых, по-прежнему внимание контрольно-надзорных органов будет уделяться автобусам, "ночующим" у подъездов домов, поскольку после завершения работы на маршруте он должен находиться под охраной на стоянке, исключающей доступ к транспортному средству посторонних лиц, а также фактор террористической угрозы. Эта тема, связанная с антитеррористической устойчивостью субъекта транспорта, найдет соответствующую проработку в "паспортах безопасности", которые сейчас формируются каждым перевозчиком.

Также Управление в текущем году приступит к реализации новой функции, связанной с процессом оформления разрешения на перевозку опасных грузов в международном сообщении. Следовательно, особое внимание будет уделено подготовке должностных лиц, ответственных за перевозку опасных грузов в международном сообщении. И такая категория лиц согласно требованиям международной конвенции должна пройти соответствующее обучение на учебно-курсовых комбинатах. И, конечно, в поисковом режиме наиболее оптимальной схемы взаимодействия всех служб, задействованных на автомобильных пунктах пропуска через границу, будут работать службы транспортного контроля, поскольку здесь актуальной остается потребность в увеличении пропускной способности действующих пунктов пропуска.