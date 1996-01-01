Первый почетный гражданин Владивостока

В 1886 г. это звание было присвоено управляющему Морским министерством России вице-адмиралу Ивану Алексеевичу Шестакову. В тот год он прибыл во Владивосток для принятия ряда принципиальных решений о его будущем развитии и пообещал владивостокцам, что военный порт из города переноситься не будет.

После этого в воскресенье 20 июля на броненосный фрегат "Владимир Мономах", где находился министр, прибыла депутация из 12 человек. По поручению городской думы они передали Шестакову серебряную шкатулку работы местного ювелира Овчинникова, с вырезанным на ней гербом города и датой принятия постановления.

- Ваше высокопревосходительство, - обратился к Шестакову городской голова, - Владивосток почти со дня своего основания поставлен был в необходимость постоянно опасаться за свою будущность, сомневаться в прочности своего существования, так как в продолжении 15 лет неоднократно возбуждался вопрос о переносе порта. Это, конечно, не могло не задерживать его развития. Но Вы посетили нас и успокоили, теперь правильное экономическое развитие Владивостока вполне обеспечено.

Министр поблагодарил депутатов и заверил их в том, что правительство сделает все возможное для дальнейшего развития города, но "...и городское население должно много поработать над этим. Самоуправление городам для того и дается, чтобы облегчить заботы правительства и разделить труды его".

После отъезда министра работы по оборудованию порта Владивостока действительно ускорились и начались приготовления к строительству железной дороги.

Иван Алексеевич Шестаков родился в 1820 г. В 1836 г. окончил Морской кадетский корпус и получил назначение на Черноморский флот. Участвовал в боевых действиях на Черном и Средиземном морях, реформировании морского ведомства и проектировании первых винтовых канонерских лодок и корветов, командовал Средиземноморской эскадрой, служил морским атташе в Австро-Венгрии и Италии. Через два года после описанных событий И.А. Шестакову было присвоено звание адмирала. В то же году в Севастополе он скончался.