Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Первый почетный гражданин Владивостока
В 1886 г. это звание было присвоено управляющему Морским министерством России вице-адмиралу Ивану Алексеевичу Шестакову. В тот год он прибыл во Владивосток для принятия ряда принципиальных решений о его будущем развитии и пообещал владивостокцам, что военный порт из города переноситься не будет.
После этого в воскресенье 20 июля на броненосный фрегат "Владимир Мономах", где находился министр, прибыла депутация из 12 человек. По поручению городской думы они передали Шестакову серебряную шкатулку работы местного ювелира Овчинникова, с вырезанным на ней гербом города и датой принятия постановления.
- Ваше высокопревосходительство, - обратился к Шестакову городской голова, - Владивосток почти со дня своего основания поставлен был в необходимость постоянно опасаться за свою будущность, сомневаться в прочности своего существования, так как в продолжении 15 лет неоднократно возбуждался вопрос о переносе порта. Это, конечно, не могло не задерживать его развития. Но Вы посетили нас и успокоили, теперь правильное экономическое развитие Владивостока вполне обеспечено.
Министр поблагодарил депутатов и заверил их в том, что правительство сделает все возможное для дальнейшего развития города, но "...и городское население должно много поработать над этим. Самоуправление городам для того и дается, чтобы облегчить заботы правительства и разделить труды его".
После отъезда министра работы по оборудованию порта Владивостока действительно ускорились и начались приготовления к строительству железной дороги.
Иван Алексеевич Шестаков родился в 1820 г. В 1836 г. окончил Морской кадетский корпус и получил назначение на Черноморский флот. Участвовал в боевых действиях на Черном и Средиземном морях, реформировании морского ведомства и проектировании первых винтовых канонерских лодок и корветов, командовал Средиземноморской эскадрой, служил морским атташе в Австро-Венгрии и Италии. Через два года после описанных событий И.А. Шестакову было присвоено звание адмирала. В то же году в Севастополе он скончался.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством