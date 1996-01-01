Год семьи под надежной крышей

В соответствии с Указом Президента РФ 2008 г. объявлен в России Годом семьи.

Трудно заранее судить о результатах, но "шуму" будет достаточно, учитывая, что председателем комитета по проведению Года семьи назначен сам Дмитрий Медведев. Но реальную пользу смогут принести действия на самых проблемных участках: поддержке молодых, многодетных и малоимущих семей, организации семейных детских домов.

Сегодня в Приморье проживают более 10 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются около 40 тыс. детей. Примерно каждая вторая такая семья нуждается в особой заботе государства. 12 тыс. маленьких приморцев или вовсе не имеют родителей, или остались без их попечения. Каждый четвертый из них воспитывается в детском доме, интернате или ином специализированном учреждении.

На видеоконференции, которую провел с регионами Медведев, вице-губернатор Приморья Любовь ДРОЗДОВА обратилась к правительству с просьбой предусмотреть увеличение квот на лечение женщин, страдающих бесплодием. Это около 900 человек.